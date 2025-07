Tas de bois jugé dangereux : 135 € d’amende pour risque d’instabilité selon la police municipale

135 euros d’amende pour un tas de bois jugé instable. C’est la mésaventure arrivée à un habitant à qui la police municipale reproche un “manquement à une obligation de sécurité”. L’affaire fait réagir, car ce genre de situation paraît, disons-le franchement, assez improbable au premier abord.

Un simple tas de bois… mais pas si innocent que ça ?

L’histoire commence dans un petit village de 900 habitants du centre de la France. Un riverain, qui avait stocké son bois près de la voie publique, reçoit un avis de verbalisation : 135 euros d’amende pour “diffusion de produits susceptibles d’être dangereux pour la sécurité ou la salubrité publique sur la voie publique”. En gros, son tas de bûches est considéré comme instable et pourrait tomber ou blesser quelqu’un.

Le souci selon la police municipale ? Le bois aurait pu glisser ou s’effondrer sur un passant ou sur la route si un coup de vent un peu trop enthousiaste était passé par là. Ce n’était pas un camion entier de rondins mais une petite pile jugée “instablement posée”. L’agent aurait agi suite à un signalement ou à une tournée de surveillance.

Une verbalisation qui interroge les habitants

Dans le village, beaucoup sont un peu déconcertés par la sévérité de la sanction. C’est commun dans les campagnes de stocker du bois à l’extérieur, surtout à l’approche de l’hiver. Un voisin témoigne : “Le tas n’était ni immense ni menaçant. C’est un peu exagéré de dresser une amende pour ça.” À lire Dès septembre, un boîtier éco-responsable obligatoire en voiture : 750 € d’amende pour les conducteurs non équipés

Face à cela, la mairie se défend : il s’agit d’appliquer la réglementation municipale qui oblige chacun à stocker son bois de manière stable et sécurisée, pour éviter tout risque. Et c’est vrai, en termes de responsabilité, un accident causé par un empilement instable pourrait avoir de lourdes conséquences.

À partir de quand un tas de bois devient-il vraiment dangereux ?

Voilà toute la question. Il n’existe pas de règle précisant la hauteur maximale ou l’inclinaison autorisée pour un tas de bûches. Tout se joue dans la perception de “stabilité”, qui peut varier selon l’agent qui verbalise. Et c’est bien ce flou qui donne à certains l’impression que ces sanctions peuvent paraître excessives, voire incompréhensibles.

Dans les grandes villes, cette rigueur peut sembler logique, mais dans les zones rurales, elle est mal perçue. On y voit parfois un excès de zèle de la part de certains agents municipaux ou le résultat de réglementations copiées-collées sans adaptation aux réalités locales.

Ce qu’il faut retenir si vous stockez du bois dehors

Même si cela n’arrive pas tous les jours, cette amende rappelle qu’il y a quelques précautions de base à respecter si vous empilez votre bois face à la rue :

Éviter de le poser directement en bordure de trottoir ou de chaussée

directement en bordure de trottoir ou de chaussée Préférer un stockage contre un mur stable ou dans un espace un peu reculé

contre un mur stable ou dans un espace un peu reculé Éviter les empilements trop hauts ou penchés

trop hauts ou penchés Protéger votre bois en hiver avec une bâche bien attachée

Bref, rien de très compliqué, mais ça peut éviter une mauvaise surprise. Parce que se retrouver à payer 135 euros pour un tas de bois débordant un peu, franchement, ça calme. À lire Vous avez un puits ou une citerne chez vous ? Vous devez le déclarer à la mairie ou risquer 450 € d’amende selon la loi R2224-9

Un excès de rigueur ou un rappel utile à la prudence ?

Derrière cette histoire, se pose une question plus large : où placer la limite entre sécurité et bon sens ? Faut-il vraiment verbaliser tout ce qui dépasse, même d’un rien ? Ou la prévention ne suffit-elle plus aujourd’hui ?

Ce cas relance aussi le débat sur l’équilibre entre vie rurale et réglementation urbaine : peut-on encore laisser un peu de place à l’adaptation locale ? Autant de questions importantes qui, au-delà du simple tas de bois, méritent sans doute d’être posées.