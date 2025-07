Il cachait des composants électroniques dans une boîte de biscuits en cuivre “il avait démonté un vieux poste radio selon sa petite-fille”

Un vieil homme discret, récemment décédé à Nantes, a laissé à sa famille une étrange surprise : une boîte de biscuits en cuivre remplie de composants électroniques anciens. Selon sa petite-fille, il aurait démonté un vieux poste radio pour les y dissimuler. Mais pourquoi tant de mystère autour de ces objets ?

Un héritage inattendu dans une vieille boîte

C’est en vidant l’appartement de leur grand-père que Clara et ses parents sont tombés sur la fameuse boîte rouillée, rangée tout au fond d’un placard, derrière des piles de draps anciens. À première vue, elle semblait pleine de souvenirs sans valeur. Mais en l’ouvrant, surprise : pas de gâteaux oubliés, mais des fils, des résistances, des circuits imprimés et même une petite antenne d’époque. Intriguée, Clara a d’abord cru à une collection nostalgique. Puis en regardant de plus près, quelque chose lui a semblé étrange.

La boîte elle-même n’avait rien d’ordinaire. Fabriquée en cuivre, solide et brillante malgré les années, elle semblait bricolée maison. Le grand-père de Clara n’était pourtant ni électricien ni collectionneur de radios. C’est au fil des conversations avec sa mère qu’elle a appris qu’il avait effectivement démonté un vieux poste radio dans les années 60… mais pour en cacher certaines pièces. Le geste, anodin en apparence, questionne aujourd’hui toute la famille.

Il bricolait par passion, ou pour se protéger ?

"Papi aimait bien bidouiller, mais sans jamais montrer vraiment ce qu'il faisait", raconte Clara. "Il passait du temps dans le grenier, il avait même construit sa propre antenne sur le toit à l'époque. Mais il ne nous disait rien. C'était 'son coin à lui'."

Plusieurs hypothèses circulent dans la famille. Avait-il peur qu’on le surveille ? Voulait-il intercepter des messages radio à une époque où tout ce type d’activité était hautement réglementée ? Ou était-ce simplement son petit refuge secret, comme un hobby un peu excentrique pour échapper au quotidien ? Difficile à dire avec certitude. Ce qui est sûr, c’est que les composants n’étaient pas rangés au hasard. Tout semblait trié, organisé et même protégé dans des petits sachets en tissus cousus main. Un travail minutieux, presque obsessionnel.

Un goût discret pour l’électronique amateur

Des témoignages d’amis du quartier confirment sa passion pour les ondes. “Il m’avait aidé à réparer ma radio en 1975, je m’en souviens encore”, raconte un voisin. À cette époque, la radio amateur séduisait de nombreux curieux, à une époque sans internet où les passionnés cherchaient à capter des voix venues d’ailleurs. Certains s’échangeaient des messages codés, d’autres tentaient de capter des stations lointaines.

À noter que dans les années d’après-guerre, conserver du matériel technique sans autorisation pouvait attirer l’attention. Certains hommes de sa génération ont grandi avec la peur d’être surveillés ou censurés. Une discrétion qui a pu influencer ses habitudes.

La boîte de biscuits en cuivre, pas si anodine

Ce détail n’est pas passé inaperçu auprès de passionnés de technologies anciennes. Le choix du cuivre, excellent conducteur, alimente la curiosité. Était-ce pour protéger les composants ? Pour bloquer les interférences ? Ou tout simplement parce qu’il avait ce morceau de métal sous la main ? Difficile à trancher. Mais un fait reste amusant : certains amateurs de radio d’époque construisaient leurs propres boîtiers de protection dans des objets de récupération, dont… des boîtes de biscuits anglais.

Ce qui semblait au départ n'être qu'un bricolage d'un grand-père discret prend aujourd'hui des allures de mystère agréable à explorer en famille. Et Clara, elle, envisage même de relier ces composants et voir s'ils fonctionnent toujours. "Juste pour voir ce que mon papi écoutait en cachette".

Deux circuits imprimés encore intacts

Une mini-antenne télescopique

Des condensateurs soigneusement étiquetés

Un manual plié sur les ondes à ondes courtes, daté de 1963

Une vieille bobine de fil de cuivre, probablement pour une antenne artisanale

Un souvenir un peu fou, un peu poétique aussi, qui laisse derrière lui plus de questions que de réponses… mais plein de tendresse.