Piscines non déclarées : elles seront désormais détectées par satellite, taxées et verbalisées sans avertissement selon les impôts

Vous avez une piscine dans votre jardin, mais vous ne l’avez jamais déclarée aux impôts ? Attention, cela peut vous coûter cher. Dès à présent, l’administration fiscale peut utiliser des images satellites pour détecter ces équipements non déclarés. Et si votre bassin est repéré, pas de courrier d’avertissement, une taxe peut vous tomber dessus directement.

La surveillance par satellite devient une réalité

C’est officiel depuis 2023 : le fisc s’appuie sur un système d’intelligence artificielle et des images satellites pour repérer automatiquement les piscines non déclarées. Ce programme, testé dans plusieurs départements français, a été entièrement généralisé cette année. Il analyse les vues aériennes pour détecter les formes caractéristiques d’un bassin, généralement bleu et rectangulaire, dans les jardins.

Jusqu’ici, la tolérance était de mise. Certains contribuables recevaient un courrier et bénéficiaient d’un délai pour régulariser leur situation. Mais ce temps-là est révolu : désormais, aucune alerte ne sera envoyée. Si une piscine est identifiée, la mise à jour du cadastre est automatique, et la taxation suit dans la foulée.

Les piscines sont en effet soumises à la taxe d’aménagement, qui peut grimper jusqu’à plusieurs centaines d’euros, selon la taille. Elles augmentent aussi la valeur locative du bien, donc le montant de la taxe foncière. À lire Plantes grimpantes hors limites : un mur végétal voisin déclenche une mise en demeure inattendue

À partir de quelle taille suis-je concerné(e) ?

Toutes les piscines ne sont pas concernées. Seules celles de plus de 10 m² et installées de façon permanente doivent être déclarées. Les piscines hors-sol démontables par exemple, utilisées quelques semaines par an, ne tombent pas sous cette obligation. En revanche, dès qu’il s’agit d’une structure fixe ou semi-enterrée, la règle s’applique.

Voici les cas les plus fréquemment ciblés :

Piscines enterrées ou semi-enterrées de plus de 10 m²

ou semi-enterrées de plus de 10 m² Piscines hors-sol restées en place plus de trois mois

restées en place plus de trois mois Piscines couvertes ou avec un abri fixe

ou avec un abri fixe Bassins installés sans permis ou sans déclaration préalable

Ne pas respecter cette obligation peut entraîner un redressement fiscal sur les trois dernières années, en plus de 150 € de frais de régularisation.

Un système encore en évolution

Le dispositif baptisé Foncier Innovant a déjà permis de repérer plus de 120 000 piscines non déclarées à ce jour. Grâce à ces régularisations, l’État a récupéré plusieurs dizaines de millions d’euros. Le système va encore s’affiner : certaines extensions de maisons ou vérandas pourraient également être visées à l’avenir.

Cela peut paraître intrusif, mais pour les services fiscaux, c’est un moyen de lutter contre les fraudes, sans avoir besoin de se déplacer sur le terrain. Et cela fonctionne : à peine lancé, le programme génère déjà six fois plus de régularisations que prévu. C’est assez fou. À lire Ce vieux four à pain chauffe tout le gîte après sa transformation en poêle de masse : “on a juste renforcé l’isolation”

Vous pensez être dans le viseur ? Mieux vaut anticiper en déclarant votre piscine sur le site des impôts. Une régularisation spontanée est généralement mieux accueillie qu’une découverte par satellite. Pas sympa, mais hyper pratique pour le fisc.