Agriculteurs : le recensement des haies et mares devient obligatoire dès 2024 pour préserver la biodiversité, selon un nouveau décret

Préserver la biodiversité devient une obligation plus concrète pour les agriculteurs. Depuis 2024, un décret impose le recensement des haies et des mares présentes sur les terres agricoles françaises. Cette mesure, qui vise à mieux protéger ces milieux naturels, suscite à la fois des espoirs écologiques et des interrogations chez les exploitants.

Haies et mares : pourquoi un tel recensement maintenant ?

Depuis plusieurs années, les haies et les mares disparaissent à un rythme inquiétant. Elles sont pourtant essentielles à la biodiversité. Les haies servent de refuge à de nombreuses espèces animales, protègent les sols de l’érosion et contribuent à la régulation des eaux. Quant aux mares, elles accueillent une diversité d’insectes, d’amphibiens, d’oiseaux et de plantes aquatiques.

Le nouveau décret publié début 2024 s’inscrit dans une stratégie de reconquête de la biodiversité, mise en avant par le ministère de la Transition écologique. Objectif affiché : mieux connaître ces éléments paysagers pour les protéger plus efficacement. Car sans données précises, impossible de les intégrer aux futurs plans d’action environnementaux.

Ce recensement est maintenant exigé dans le cadre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune (PAC). Autrement dit, pour toucher certaines aides européennes, les agriculteurs doivent fournir des informations sur la présence et l'état de leurs éléments naturels remarquables.

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour les agriculteurs ?

Dès cette année, chaque agriculteur devra indiquer la présence de haies et de mares sur son terrain lors de la télédéclaration PAC. Ces informations doivent être précises : nombre de mètres linéaires de haies, emplacements, et surface des mares.

Ce relevé n’est pas seulement symbolique. Il pourrait à terme conditionner les pratiques agricoles autour de ces zones, voire déclencher des aides supplémentaires pour leur entretien. Car oui, les haies et les mares ne doivent pas juste être recensées, elles doivent aussi être préservées.

Ce tournant vers une agriculture plus consciente des équilibres naturels peut sembler judicieux… mais il ajoute une tâche administrative de plus dans un monde agricole sous pression. Et tous les agriculteurs ne sont pas égaux face à cette nouvelle exigence.

Une mesure qui divise : entre préoccupations et espoirs

Sur le terrain, les réactions sont contrastées. Certains y voient un pas de plus vers une agriculture plus durable, comme Fabien, éleveur dans le Gers : « Ici, on a toujours gardé nos haies, c’est bon pour le bétail et pour la terre, alors s’il faut les compter, pas de problème. » Pour d’autres, notamment dans les grandes plaines céréalières, où les haies ont été largement arrachées au fil des décennies, le recensement peut sembler accusateur ou inutile.

Il faut dire que la mise en place de cette mesure ne s'accompagne pas encore de moyens clairs pour soutenir les bonnes pratiques. Or entretenir une haie demande du temps, du matériel, et parfois même des compétences en taille ou en plantation. Et lorsqu'une mare se bouche ou se dessèche, il ne suffit pas d'une déclaration pour la sauver.

Heureusement, certaines régions proposent déjà des soutiens techniques ou financiers. Par exemple, plusieurs départements financent la replantation de haies bocagères ou la restauration de mares en partenariat avec les chambres d’agriculture ou des associations locales. Si ça se généralise, ça pourrait vraiment aider.

Quels enjeux pour la biodiversité rurale ?

Cette obligation de déclaration a aussi une portée symbolique : elle signifie que les haies et les mares ne sont plus considérées comme de simples obstacles agricoles, mais comme des richesses vivantes à part entière. En chiffre, on estime que la France a déjà perdu plus de 70% de ses haies depuis les années 1950, et des milliers de mares ont été comblées.

Le retour de ces éléments paysagers pourrait donc permettre :

de recréer des corridors écologiques pour relier les habitats naturels,

pour relier les habitats naturels, de favoriser les auxiliaires de culture comme les coccinelles ou les chauves-souris,

comme les coccinelles ou les chauves-souris, de stocker de l’eau en période de sécheresse,

en période de sécheresse, et même d’améliorer la résilience des terres agricoles face aux effets du changement climatique.

C’est peut-être aussi une chance de retisser le lien entre nature et agriculture. Et quand c’est bien fait, ça peut même devenir un atout pour valoriser des produits locaux ou attirer les curieux dans une ferme en tourisme rural. Bref, ce n’est pas qu’une case à cocher. Si elle est bien accompagnée, cette obligation pourrait faire germer de belles idées.