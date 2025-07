Tri des biodéchets obligatoire dès le 1er janvier : 135 € d’amende en cas de non-respect, que risquez-vous vraiment ?

Depuis le 1er janvier, le tri des biodéchets est devenu obligatoire pour tous. Si vous ne respectez pas cette nouvelle règle, vous vous exposez à une amende de 135 €. Alors, à quoi cela correspond exactement ? Est-ce que tout le monde est concerné ? Et surtout, comment éviter de se retrouver dans l’illégalité sans même le savoir ?

Ce qui change dès maintenant

Depuis le 1er janvier 2024, chaque foyer doit pouvoir trier ses biodéchets. Ce sont les déchets organiques comme les épluchures, les restes de repas ou encore les marc de café. Jusqu’ici, le tri n’était pas vraiment encadré pour les particuliers, surtout s’ils vivent en ville. Mais désormais, c’est différent. Ce changement découle d’une loi européenne votée en 2018 qui impose la généralisation du tri à la source des biodéchets.

Concrètement, les collectivités sont censées proposer une solution aux habitants : bac spécial pour les déchets alimentaires, composteur individuel ou local collectif. Si cela n’est pas encore en place chez vous, pas de panique, tout le monde n’est pas encore prêt. Mais les efforts devront suivre.

Qui risque vraiment une amende de 135 € ?

L'amende de 135 €, oui, elle existe. C'est le montant prévu par le Code de l'environnement en cas de non-respect de l'obligation de tri. Mais, entre la règle et la réalité, il y a souvent un décalage. Dans l'immédiat, il y a très peu de chance que vous receviez une contravention si vous jetez une peau de banane dans votre poubelle classique.

Pourquoi ? Parce que les sanctions ne peuvent tomber que si vous enfreignez une règle clairement mise en œuvre par votre commune. Autrement dit, si votre ville ne propose pas encore de solution pratique pour trier les biodéchets, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas le faire. En revanche, si un système existe chez vous, et que vous ne jouez pas le jeu malgré la communication faite autour, là, vous pourriez être en infraction.

Des solutions adaptées à chaque situation

Heureusement, des alternatives simples se développent un peu partout. Si vous avez un jardin, vous pouvez installer un composteur individuel. Certaines communes proposent même des subventions pour vous aider à vous équiper. En immeuble, il devient de plus en plus courant d’avoir un compost collectif au pied du bâtiment. C’est aussi un bon moyen de rencontrer ses voisins, au passage.

Voici les solutions qui s’offrent à vous selon votre mode de vie :

En maison : composteur individuel, poulailler pour les restes alimentaires, collecte en point de dépôt.

: composteur individuel, poulailler pour les restes alimentaires, collecte en point de dépôt. En immeuble : bac dédié dans la cour ou le hall, composteur partagé, collecte organisée par la mairie.

: bac dédié dans la cour ou le hall, composteur partagé, collecte organisée par la mairie. En ville sans solution proposée : certaines applis comme « Compostons » ou « Les Alchimistes » mettent en relation les habitants pour partager des espaces de compostage, c’est hyper pratique.

Pourquoi tout cela est important

Derrière cette obligation, il y a un vrai enjeu écologique. Les biodéchets représentent en moyenne un tiers de nos poubelles. Quand on les enfouit ou qu’on les incinère, cela produit du méthane et du CO₂, deux gaz à effet de serre puissants. Alors qu’en les compostant, ils deviennent une ressource naturelle, utile pour les sols ou la production d’énergie.

Le but, ce n'est pas de vous piéger avec une amende, mais de vous encourager à changer doucement vos habitudes. Et honnêtement, une fois qu'on s'y met, ce n'est pas si compliqué. Quelques gestes suffisent pour faire une vraie différence. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre.