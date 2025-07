Compteur d’eau, électricité ou gaz trafiqué : jusqu’à 3 000 € d’amende et résiliation immédiate du contrat selon la loi énergie

Trafiquer votre compteur d’eau, de gaz ou d’électricité peut vous coûter très cher : jusqu’à 3 000 euros d’amende et une résiliation immédiate de votre contrat. Et certains gestes, parfois anodins, pourraient vous mettre en tort sans même que vous en ayez conscience.

Une sanction financière lourde et sans appel

C’est la loi énergie de 2019, renforcée ces dernières années, qui encadre strictement l’usage des compteurs de consommation pour l’eau, l’électricité et le gaz. Depuis quelques mois, une circulaire rappelle avec fermeté les sanctions prévues : toute tentative de falsification ou de manipulation d’un compteur — qu’elle soit physique ou numérique — peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

Et ce n’est pas tout. En parallèle de cette sanction pécuniaire, le fournisseur d’énergie (EDF, Engie ou tout autre opérateur) est en droit de résilier immédiatement le contrat du client concerné. Autrement dit, plus d’électricité ni de gaz tant qu’un nouveau contrat n’est pas signé, mais surtout, avec un historique entaché qui risque de compliquer la suite.

Ce que la loi considère comme « triche »

On parle souvent du cas classique de l’aimant sur un compteur, qui ralentit artificiellement l’enregistrement de la consommation. Mais d’autres méthodes, pourtant moins spectaculaires, tombent également sous le coup de la loi, comme : À lire Tri des biodéchets obligatoire dès le 1er janvier : 135 € d’amende en cas de non-respect, que risquez-vous vraiment ?

Rompre un plomb de sécurité

de sécurité Détourner un branchement

Connecter un appareil sans autorisation directe

sans autorisation directe Modifier un compteur connecté via une application ou une interface informatique

via une application ou une interface informatique Ouvrir le boîtier d’un Linky ou d’un compteur Gazpar

Même un bricolage malheureux, sans intention réelle de triche, peut être requalifié en fraude. C’est là que la situation se corse : car face aux fournisseurs, c’est parfois votre parole contre des relevés qui parlent d’eux-mêmes.

Et attention, les techniciens sont désormais formés pour repérer ces anomalies, même discrètes. Enedis, par exemple, effectue régulièrement des audits aléatoires ou ciblés, notamment en cas de chute brutale de la consommation.

Un risque parfois méconnu par les locataires

Un point qui fâche : en cas de fraude détectée dans un logement loué, c’est souvent l’occupant actuel qui est tenu responsable. Même s’il n’est pas à l’origine de la modification, il devra fournir rapidement des preuves (bail de location, ancienneté dans le logement, relevés antérieurs) pour tenter d’éviter la sanction.

C’est pourquoi il est vivement conseillé, lors d’une entrée dans les lieux, de vérifier l’état des compteurs, et de noter les relevés initiaux. Une photo datée peut vraiment éviter bien des galères.

Certaines astuces (dangereuses) circulent sur Internet

Sous prétexte d’économies sur la facture, plusieurs vidéos ou tutos fleurissent sur YouTube ou TikTok et proposent des soi-disant « méthodes miracles » pour faire chuter sa consommation en contournant le système légal. Mauvaise idée. À lire Agriculteurs : le recensement des haies et mares devient obligatoire dès 2024 pour préserver la biodiversité, selon un nouveau décret

Non seulement ces manipulations sont interdites, mais elles peuvent aussi s’avérer dangereuses : un compteur modifié peut déclencher une surtension, un défaut de mise à la terre ou dans certains cas extrêmes… un incendie domestique. Sans compter que les fournisseurs croisent désormais les données pour repérer les consommations incohérentes, et des signalements sont transmis de plus en plus vite.

En cas de suspicion, que faire ?

Si vous pensez avoir un compteur endommagé ou soupçonnez une anomalie dont vous n’êtes pas responsable, mieux vaut jouer la transparence. Prévenez votre fournisseur dès que possible, faites une déclaration écrite et demandez un passage technique. Ignorer la situation ou tenter de la masquer ne ferait qu’aggraver les choses, en cas de contrôle.

La bonne nouvelle, c’est que la très grande majorité des Français utilisent leur compteur en toute légalité. Mais un simple doute doit vous alerter : car même sans mauvaise intention, les conséquences peuvent être très concrètes. En résumé, mieux vaut prévenir que guérir… et garder ses ampoules allumées sans souci.