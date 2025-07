Dès septembre, un boîtier éco-responsable obligatoire en voiture : 750 € d’amende pour les conducteurs non équipés

À partir de septembre 2024, un nouveau dispositif va devenir obligatoire pour de nombreux automobilistes français : un boîtier éco-responsable. Ceux qui n’en sont pas équipés s’exposeront à une amende salée de 750 €. On vous explique à qui cela s’adresse exactement, et comment éviter cette mauvaise surprise.

Un boîtier pour réduire l’impact environnemental des véhicules

Ce fameux boîtier, baptisé ÉcoGPS, a pour but de favoriser une conduite plus responsable. Il permet de mesurer les comportements au volant, d’optimiser les trajets et de réduire la consommation de carburant. L’objectif général reste clair : faire baisser les émissions de CO2 du parc automobile français.

L’initiative ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans la loi d’orientation des mobilités (LOM), déjà en place depuis quelques années, mais dont certains volets entrent maintenant dans leur phase obligatoire. Et cette fois, il ne s’agit pas seulement d’une incitation : le non-respect de cette règle pourra coûter cher.

Qui est concerné en priorité ?

Si vous êtes un conducteur régulier, pas de panique trop vite. Pour le moment, seuls certains professionnels sont concernés : les entreprises dont la flotte dépasse les 10 véhicules. Ce sont elles qui devront faire installer le boîtier dans chacun de leurs véhicules légers ou utilitaires. À lire Vous avez un puits ou une citerne chez vous ? Vous devez le déclarer à la mairie ou risquer 450 € d’amende selon la loi R2224-9

Mais ce n’est qu’un début. L’État veut aller plus loin d’ici 2025, avec un élargissement probable aux particuliers dans certains cas (comme pour les gros rouleurs ou les conducteurs de véhicules anciens mal classés Crit’Air). On n’y est pas encore, mais l’air du temps va clairement dans ce sens.

En résumé, voici qui doit s’équiper en septembre 2024 :

Les entreprises possédant plus de 10 véhicules

de 10 véhicules Les flottes composées de véhicules légers ou utilitaires

de véhicules légers ou utilitaires Les conducteurs salariés de ces entreprises

Que fait exactement ce boîtier ?

Le boîtier ÉcoGPS analyse les trajets, les accélérations brusques, les freinages, et propose des pistes pour améliorer l’éco-conduite. Selon certains retours d’entreprises déjà équipées, cela permettrait de réduire jusqu’à 15 % de la consommation de carburant. Plutôt intéressant, non ?

Il fonctionne grâce au GPS intégré et se branche directement à la prise diagnostic du véhicule. L’installation est simple, et certains modèles sont déjà pris en charge par l’Ademe (Agence de la transition écologique), qui propose même des aides à l’achat dans certains cas.

En cas d’oubli, l’amende pique vraiment

À partir de septembre, toute entreprise concernée mais non équipée s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € par véhicule. Autant dire qu’il vaut mieux anticiper un peu et s’équiper à temps. À lire Compteur d’eau, électricité ou gaz trafiqué : jusqu’à 3 000 € d’amende et résiliation immédiate du contrat selon la loi énergie

Les contrôles devraient se faire progressivement, mais l’objectif est bien de pousser à l’action rapidement. Le gouvernement espère que cette mesure jouera un rôle important dans la décarbonation du secteur du transport, l’un des plus polluants en France.

Installer le boîtier : démarches et conseils

Si vous êtes une entreprise visée par cette obligation, le plus simple est de passer par un installateur agréé. Il existe déjà plusieurs modèles sur le marché, et certains fournisseurs proposent même des abonnements avec services inclus, comme des rapports d’analyse mensuels ou un accompagnement pour la transition écologique.

Le tout est de ne pas s’y prendre à la dernière minute. Avec la rentrée, les demandes risquent de se multiplier et les délais d’installation aussi. Bref, mieux vaut s’y prendre dès maintenant, histoire de rouler tranquille en septembre.

Et pour les particuliers ? Pour l’instant, vous n’êtes pas concernés. Mais vu la tendance, il faudra probablement s’y mettre un jour. Alors autant garder l’info quelque part, ça pourrait vraiment valoir le détour.