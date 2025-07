Logement en location courte durée : sans autorisation d’usage, votre bien pourra être fermé immédiatement selon la loi logement 2024

Depuis la nouvelle loi sur le logement votée en 2024, les règles autour des locations de courte durée ont été sérieusement durcies. Dorénavant, une autorisation d’usage est obligatoire dans certaines villes. En son absence, la mairie peut décider de fermer le logement immédiatement, sans aucun préavis.

Locations de courte durée : une législation de plus en plus encadrée

Ces dernières années, les plateformes comme Airbnb ou Abritel ont explosé en France, avec des propriétaires séduits par les revenus qu’ils peuvent en tirer. Mais derrière ce boom, une tension s’est installée avec les autorités locales, notamment dans les grandes villes. L’essor rapide de ce type de location a réduit le nombre de logements disponibles pour les résidents permanents, aggravant la crise du logement dans certaines zones.

Pour contrôler ce phénomène, les mairies avaient déjà la possibilité d’imposer des règles spécifiques, surtout dans les communes de plus de 200 000 habitants ou dans les zones tendues. Ce nouveau texte de loi, adopté en 2024, va clairement plus loin. Il permet désormais de fermer sans délai un logement proposé en location touristique s’il n’a pas reçu l’autorisation d’usage requise.

La mairie peut agir sans attendre une décision de justice, ce qui change tout. C'est une réponse directe et ferme pour lutter contre les abus et protéger l'offre de logements traditionnels.

Pourquoi l’autorisation d’usage devient incontournable

Ce fameux « changement d’usage » est une démarche obligatoire dans les villes qui veulent réguler le marché local. Il concerne les biens qui ne sont pas la résidence principale du propriétaire, donc souvent loués à des touristes de passage. Avant 2024, si un logement était en infraction, la procédure pouvait prendre du temps. Il fallait passer par des avertissements, puis aller jusqu’à un jugement. Avec la réforme de cette année, les services municipaux peuvent désormais intervenir en quelques jours.

Cette autorisation ne se demande pas n’importe comment. Elle suppose de déposer un dossier auprès de la mairie, et dans certaines communes, elle ne peut être accordée que sous conditions spécifiques (compensation, règles de transformation, etc.).

Si vous louez un appartement en meublé de tourisme dans une ville comme Paris, Lyon ou Marseille, mieux vaut faire le point très vite. Sinon, votre annonce risque de disparaître, et votre logement d’être scellé dans la foulée. C’est assez radical.

Qui est concerné ? Et comment savoir si votre bien est en règle ?

Toutes les communes ne suivent pas les mêmes règles, mais dans les zones tendues, les locations saisonnières sont de plus en plus sous surveillance. Si vous proposez un bien sur Airbnb ou autre et que ce n’est pas votre résidence principale, vous êtes sûrement concerné.

Voici quelques indices pour savoir si vous devez demander l'autorisation d'usage :

Vous louez votre logement plus de 120 nuits par an .

. Le bien est situé dans une commune de plus de 200 000 habitants .

. Votre mairie a mis en place un règlement sur le changement d’usage .

. Votre location concerne un local initialement prévu pour un usage commercial ou professionnel.

Le mieux est de contacter directement votre mairie pour vérifier les démarches. Chaque ville peut adapter les règles à sa propre situation, et certaines imposent même un numéro d’enregistrement obligatoire à afficher dans l’annonce.

Des sanctions immédiates et sans recours

Ce qui change radicalement avec la loi logement 2024, c’est la possibilité pour la commune de sceller le bien sans recourir à la justice. Concrètement, si les agents municipaux constatent une infraction, ils peuvent faire fermer physiquement le logement par arrêté. Pas de mise en demeure, pas de délibération à rallonge.

C’est une mesure plutôt rare dans le droit français, mais elle montre à quel point l’enjeu est pris au sérieux. Il ne s’agit plus juste de taper sur les plus gros bailleurs ou les propriétaires multi-appartement, mais bien de réguler l’ensemble du marché.

Et attention, certaines villes ont d’ores et déjà commencé à appliquer cette mesure. À Paris, par exemple, les contrôles se sont intensifiés depuis l’annonce de la loi.

Louer à court terme, oui, mais pas sans règles

Loin de vouloir interdire complètement les locations de courte durée, la nouvelle réglementation cherche à faire de la place à tout le monde. À condition de jouer le jeu. Beaucoup de propriétaires n’étaient même pas conscients qu’ils étaient en infraction. Les nouvelles mesures devraient les inciter à se régulariser rapidement.

Louer un logement pendant les vacances, c’est pratique, rentable et souvent hyper apprécié par les voyageurs. Mais avec la pression immobilière actuelle, c’est aussi un sujet très sensible dans certaines villes. Prenez le temps de vérifier votre situation pour éviter toute mauvaise surprise. Parce qu’une fermeture immédiate de votre bien, ça peut faire très mal.