Barbecue familial et odeurs : un voisin porte plainte pour nuisance quotidienne, le conflit dégénère au tribunal

Un barbecue de famille, quelques saucisses qui grillent, et soudain, c’est un conflit de voisinage qui prend des allures de bataille juridique. À l’origine, une querelle autour de la fumée et des odeurs. Ce qui ressemblait à une simple gêne passagère est aujourd’hui devant le tribunal. Retour sur une histoire qui sent le cramé.

Quand le barbecue devient une habitude pesante

Tout commence dans un petit lotissement résidentiel où l’ambiance est plutôt calme. Une maison parmi d’autres, des enfants qui jouent, des après-midis détendus autour d’un barbecue sur la terrasse… Rien de bien extravagant. Sauf que ce rituel convivial ne plaît pas à tout le monde.

Un des voisins, visiblement à bout de patience, affirme que les barbecues se sont multipliés au fil des mois, au point de devenir quasiment quotidiens durant les beaux jours. Avec à la clé, selon lui, une fumée envahissante et des odeurs de cuisson insupportables.

Il déclare avoir tenté plusieurs approches pour faire entendre son point de vue : discussions informelles, lettres dans la boîte aux lettres, puis mise en demeure. Rien n'a permis de calmer le jeu. Et c'est là que les choses ont pris un autre tournant.

Direction le tribunal pour une question d’odeur

Agacé de voir la situation perdurer, le voisin a porté plainte pour nuisance olfactive répétée. Une démarche qui surprend au premier abord, mais qui existe dans le droit français. Une odeur persistante et gênante peut être considérée comme nuisance à la jouissance paisible de son domicile.

Dans ce cas précis, le plaignant accuse ses voisins d’abus. Selon lui, il ne s’agit pas d’un barbecue ponctuel entre amis, mais d’une fumée quotidienne qui envahit sa maison, contraint ses fenêtres à rester fermées, et gâche son confort de vie. Une expertise a même été demandée pour évaluer la fréquence des nuisances.

De leur côté, les barbecuistes affirment n’avoir jamais voulu déranger, soulignant qu’ils respectent les horaires raisonnables et utilisent un barbecue à gaz pour limiter la fumée. D’après eux, l’exagération est totale.

Des affaires de plus en plus fréquentes

L’affaire a fait écho dans les médias locaux et relance un débat pas si anodin : jusqu’à quel point peut-on profiter de son extérieur sans empiéter sur la tranquillité des autres ? Et faut-il vraiment réglementer les grillades du dimanche ?

Ce genre de conflit, même s'il semble exagéré, devient de plus en plus courant, surtout en milieu urbain où les propriétés sont proches les unes des autres. Évidemment, tout dépend du contexte, de la fréquence et de la tolérance des voisins. En cas de tensions, mieux vaut dialoguer avant que les invitations au barbecue ne se fassent sous convocation du tribunal.

Quelques pistes pour éviter que ça parte en fumée :

Ne pas abuser des barbecues, surtout en semaine

Préférer un barbecue électrique ou à gaz, bien moins odorant que le charbon

Installer le barbecue le plus loin possible des clôtures mitoyennes

Avertir ses voisins lors de grands rassemblements estivaux

lors de grands rassemblements estivaux Rester ouvert au dialogue, car un bon voisinage commence souvent par une bonne communication

Dans cette affaire, le jugement est encore en cours et chacun campe sur ses positions. Une certitude cependant : une petite brochette partagée peut parfois faire flamber bien plus qu’un repas.