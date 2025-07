Pièges à glu interdits dans ce village après des plaintes d’associations dénonçant une méthode cruelle

Depuis le 6 avril, un petit village du Sud-Ouest de la France a choisi d’interdire les pièges à glu, accusés de cruauté envers les animaux. Cette décision municipale fait suite à une série de plaintes déposées par des associations de protection animale, bouleversant ainsi les habitudes locales et ravivant un débat sensible.

Une méthode largement dénoncée

Pendant des années, l’utilisation de pièges à glu pour capturer certain rongeurs, notamment les rats et les souris, était courante dans cette commune rurale. Placées discrètement dans des coins de granges, des habitations ou même dans les jardins, ces plaques enduites de colle permettaient une capture rapide, mais douloureuse pour les animaux.

Le problème ? Ce système ne tue pas immédiatement. Les bêtes restent prisonnières de longues heures, terrorisées, parfois mutilées dans leurs tentatives désespérées d’évasion. Certaines meurent d’épuisement ou de faim. Ce sont ces scènes insoutenables que les associations ont décidé de dénoncer publiquement.

Plaintes à répétition et mobilisation citoyenne

C'est l'association Respectons les Vivants qui a tiré en premier la sonnette d'alarme, après avoir reçu plusieurs signalements d'habitants choqués. Des enfants auraient découvert ces scènes atroces en jouant près des habitations. Face à la pression croissante, la mairie a dû réagir.

Une pétition a rapidement circulé dans la commune. En l’espace de trois semaines, elle a recueilli plus de 600 signatures, un chiffre impressionnant pour un village de moins de 2 000 habitants. Devant cette mobilisation, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’interdiction des pièges à glu sur l’ensemble du territoire communal.

Des alternatives existent

Loin d’être une décision isolée, ce choix s’inscrit dans une volonté de mieux respecter le vivant, même dans la lutte contre les nuisibles. Et il faut le dire : il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives à ces méthodes archaïques et douloureuses.

Parmi les solutions privilégiées :

Les pièges mécaniques instantanés , qui tuent rapidement sans torture

, qui tuent rapidement sans torture Les répulsifs naturels à base de menthe poivrée ou d’ultrasons

à base de menthe poivrée ou d’ultrasons L’usage de produits non toxiques pour repousser plutôt que tuer

pour repousser plutôt que tuer L’intervention de professionnels formés, qui assurent des captures plus éthiques

Un village pionnier ?

Ce petit village devient ainsi un exemple en matière de bienveillance animale. Certes, la mesure fait grincer quelques dents, certains estimant qu’il devient plus compliqué de gérer les infestations. Mais pour beaucoup, l’éthique doit primer, même face aux traditions.

En lançant ce signal fort, la commune espère aussi inspirer d'autres localités, rurales ou urbaines, à abandonner ces pratiques cruelles au profit de solutions plus respectueuses. Un pas de plus vers une cohabitation plus humaine entre les espèces, même les moins appréciées.