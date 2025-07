Une génératrice cachée sous un vieux cimetière alimente encore deux rues : “On n’a jamais su d’où venait le courant”

Sous un vieux cimetière d’un petit village français, une découverte aussi étrange que fascinante agite les habitants. Une génératrice oubliée continue d’alimenter en électricité deux rues entières. Personne ne sait depuis quand elle est là, ni qui l’a installée. Un mystère bien réel, enfoui sous les pierres tombales.

Un courant venu d’outre-tombe

Tout commence par une simple curiosité : des habitants remarquent que deux rues du quartier ancien ne sont jamais touchées par les coupures de courant. Même lors des grosses tempêtes ou des travaux sur le réseau électrique, les lumières y restent allumées. Intriguée, la municipalité lance une enquête, avec l’aide d’un électricien local. Ce qu’ils découvrent dépasse largement ce à quoi ils s’attendaient.

En inspectant les câbles souterrains, ils finissent par localiser la source d’alimentation : une génératrice enterrée sous le cimetière communal, dissimulée derrière un vieux caveau en ruines. Elle fonctionne encore parfaitement malgré son âge avancé. Ce système totalement autonome continue d’envoyer de l’électricité, sans que personne n’en ait eu conscience jusqu’ici.

Une installation ancienne… et sans registre

Le plus étrange dans cette affaire, c'est l'absence totale de documentation. Les archives de la mairie ne mentionnent jamais cette installation. Aucun plan, aucun acte officiel. Même les anciens du village, parfois âgés de plus de 90 ans, n'en ont jamais entendu parler. Selon certains experts, la génératrice date probablement des années 40 ou 50. Elle fonctionne au diesel et semble avoir été maintenue par quelqu'un, du moins jusque dans les années 90. Puis, plus rien.

Ce silence autour de la machine relance toutes les hypothèses. Était-ce un dispositif secret pendant la guerre ? Une initiative oubliée de la mairie à une époque où le réseau électrique n’était pas stable ? Ou encore, idée plus farfelue mais prise au sérieux par quelques villageois, un système mis en place par un particulier, et entretenu clandestinement pendant des décennies ?

Une source d’énergie qui interroge

Aujourd’hui, la génératrice est placée sous surveillance. Les ingénieurs dépêchés sur place confirment qu’elle est en bon état, mais qu’elle pourrait présenter des risques environnementaux si elle continue à fonctionner sans entretien. Elle n’est plus reliée au réseau central et son alimentation semble limitée à quelques foyers encore branchés dessus par accident — ou par héritage d’une vieille ligne.

Pour les habitants concernés, c’est un peu déstabilisant. D’un côté, ils ont profité sans le savoir d’un confort inattendu. De l’autre, certains s’interrogent : « Et si cette énergie venait de quelqu’un qu’on n’a jamais vu ? » Plus poétique que logique, mais dans un village qui semble tout droit sorti d’un roman, ça alimente les discussions.

Un secret bien gardé

Voici quelques faits étonnants révélés par l’enquête :

La génératrice n’émet quasiment aucun bruit : elle est enterrée profondément, dans une sorte de petite salle maçonnée.

: elle est enterrée profondément, dans une sorte de petite salle maçonnée. Le carburant semble venir d’un réservoir secondaire encore rempli à moitié, sans qu’on sache qui l’a ravitaillé pour la dernière fois.

encore rempli à moitié, sans qu’on sache pour la dernière fois. Deux maisons et un ancien atelier reçoivent encore de l’électricité via ce circuit.

La mairie hésite encore sur la marche à suivre. Faut-il débrancher cette installation ? Ou la préserver comme témoin d'un passé mystérieux ? En attendant d'y voir plus clair, la génératrice continue de faire son petit effet dans le village… et de raviver bien des passions locales.