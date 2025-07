Il refuse d’avouer, mais paie quand même : 700 € d’amende pour des crottes de chien non ramassées dans sa copropriété

Il a payé sans broncher, mais refuse de reconnaître sa culpabilité. Dans une résidence tranquille, une affaire peu banale fait le tour des boîtes aux lettres : 700 € d’amende infligés à un copropriétaire pour ne pas avoir ramassé les déjections de son chien. Le problème, c’est qu’il nie catégoriquement les faits.

Une copropriété lasse des incivilités

Tout commence dans un immeuble résidentiel plutôt calme. Depuis plusieurs semaines, les habitants s’agacent face à un problème apparemment banal mais franchement désagréable : des crottes de chien régulièrement retrouvées dans les parties communes. Hall d’entrée, trottoirs, même les espaces verts n’y échappent pas. Comme souvent dans ces cas-là, personne ne s’accuse, tout le monde soupçonne.

Voici ce qu’en dit le règlement intérieur de la copropriété : il interdit strictement de laisser des déjections animales dans les espaces partagés. Jusqu’à présent, peu de sanctions. Mais cette fois, la copro a décidé de sortir les grands moyens.

À force de plaintes, le syndic de l'immeuble a mené l'enquête. Caméras de surveillance, témoignages de voisins, et même présence répétée d'un certain chien aux heures « critiques ». Un homme vivant dans l'immeuble a fini par être désigné, probablement à cause de la régularité de ses passages et du comportement de son animal.

L’homme identifié : il paie mais nie tout

Selon les documents internes de la copropriété, l’homme concerné a reçu une amende de 700 €, une somme plutôt salée pour ce type d’infraction. Pourtant, plutôt que de contester, il l’a réglée dans la foulée. Ce qui pose une vraie question : pourquoi payer une amende si l’on n’a rien à se reprocher ?

Interrogé (de manière informelle) par ses voisins, l’homme reste ferme. Il assure ne jamais avoir laissé les déjections de son chien et se dit victime d’un malentendu ou d’un règlement de comptes. « Je préfère payer que me battre avec des gens obtus », aurait-il confié à une voisine visiblement surprise.

Ce comportement soulève pas mal d’interrogations. Est-il simplement lassé par les conflits de voisinage ? Tente-t-il de faire profil bas pour éviter un scandale plus grand ? Ou a-t-il payé pour que toute cette histoire se tasse, sans que son chien (ou lui-même) ne soit l’objet d’un procès social dans le hall de l’immeuble ?

Les copropriétés entre ras-le-bol et initiatives

Ce genre d’incident est loin d’être isolé. De plus en plus d’immeubles prennent des mesures parfois étonnantes pour lutter contre les comportements incivils liés aux animaux domestiques. Dans certaines villes comme Paris ou Marseille, certaines copropriétés proposent même de faire analyser l’ADN des crottes pour identifier les chiens et leurs maîtres. C’est radical, mais ça fonctionne.

Voici quelques actions lancées récemment dans des résidences françaises :

Installation de caméras intelligentes à détecteurs de mouvement

à détecteurs de mouvement Affiches dissuasives avec photos des incivilités (oui, c’est gênant…)

des incivilités (oui, c’est gênant…) Amendes collectives réparties entre propriétaires si le fautif n’est pas identifié

entre propriétaires si le fautif n’est pas identifié Ateliers de sensibilisation à la vie en copro avec animaux

Dans cette affaire, difficile de dire si l’homme est réellement fautif ou s’il fait simplement preuve d’indifférence désabusée. Une chose est sûre : les crottes de chien, en apparence anecdotiques, peuvent vite faire éclater la paix dans une copropriété. Et quand la justice passe par les assemblées générales, mieux vaut ne pas se faire remarquer.

Côté voisins, l’affaire alimente encore les discussions d’ascenseur. Certains pensent que payer vaut aveu, d’autres trouvent que c’est la preuve d’un climat devenu invivable. Une histoire de crottes qui ne sent pas très bon… mais qui en dit long sur les (petites) guerres du quotidien.