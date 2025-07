Un chat abandonné dans une maison à 35°C : « On a laissé les volets entrouverts » se défend le propriétaire accusé de maltraitance

Un chat a été retrouvé seul dans une maison fermée alors que la température dépassait les 35°C. L’animal a été secouru à temps mais son état a provoqué une vive émotion. Le propriétaire, accusé de maltraitance, tente de se justifier. L’affaire déclenche une vague d’indignation et remet la question du bien-être animal au cœur des débats.

Un chat laissé seul sous une chaleur étouffante

Le drame s’est joué dans le sud de la France en pleine canicule. Un chat a été découvert à l’intérieur d’une maison fermée, sans eau visible, alors que les températures à l’intérieur du logement frôlaient les 35°C. Ce sont les voisins, alertés par les miaulements insistants, qui ont fini par prévenir les forces de l’ordre.

Arrivés sur place, les secours ont forcé l’entrée pour sauver l’animal, qui était clairement en détresse, allongé sur le sol, épuisé par la chaleur. Heureusement, le chat a pu être pris en charge à temps par une association de protection animale. Son état de santé, bien que fragile, semble aujourd’hui stabilisé.

Le propriétaire nie toute intention de nuire

Mis en cause pour abandon et maltraitance animale, le propriétaire du chat n'a pas tardé à réagir. Selon lui, il n'était absent que pour une courte période et il affirme avoir « laissé les volets entrouverts » pour assurer un minimum d'aération. Il ajoute que l'animal avait accès à « de l'eau et de la nourriture ».

Une défense qui ne convainc pas les associations. Pour les bénévoles présents sur place, il ne fait aucun doute qu’il y a eu négligence. Les fenêtres étaient toutes fermées, l’air irrespirable, et aucune gamelle d’eau n’a été retrouvée lors de leur intervention. De quoi nourrir la colère et l’incompréhension chez de nombreux amoureux des animaux.

L’émotion relancée par les réseaux sociaux

Comme souvent dans ce genre d’affaire, les photos du sauvetage ont très vite circulé sur les réseaux sociaux. On y voit le chat haletant, visiblement épuisé par la chaleur, les rideaux tirés laissant à peine filtrer un filet de lumière. Ces images ont bouleversé les internautes, qui dénoncent un comportement irresponsable et réclament des sanctions exemplaires.

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs interpellent le ministère de l’Agriculture et rappellent que laisser un animal seul en pleine vague de chaleur, sans véritable suivi, peut s’avérer dramatique. Certains expriment aussi leur ras-le-bol face aux cas de maltraitance qui se multiplient chaque été. C’est un sujet récurrent à mesure que les températures s’envolent.

Ce que dit la loi en cas de maltraitance animale

Depuis 2021, le cadre légal a été renforcé en France en matière de protection animale. L’abandon est considéré comme un acte de cruauté puni de peines allant jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. La simple négligence, elle, peut déjà donner lieu à des sanctions importantes, surtout s’il y a mise en danger de la vie de l’animal.

Dans ce dossier, une enquête a été ouverte et une plainte a été déposée. Il reviendra à la justice de déterminer si le propriétaire a fait preuve de négligence ou s'il s'agit d'un oubli au goût amer. Dans tous les cas, cette affaire rappelle la responsabilité qu'implique la vie avec un animal, surtout en période de fortes chaleurs.

Quelques bons réflexes à garder en tête

Ne jamais laisser un animal seul plus d’une journée, encore moins en période de canicule

un animal seul plus d’une journée, encore moins en période de canicule Toujours s’assurer qu’il a de l’eau fraîche et de la ventilation

qu’il a de l’eau fraîche et de la ventilation Préférer faire garder son animal par une personne de confiance si l’on s’absente

son animal par une personne de confiance si l’on s’absente En cas de doute sur le comportement d’un voisin, alerter les associations ou la police municipale

Des gestes simples qui peuvent faire toute la différence et éviter des drames comme celui-là.