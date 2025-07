Des ados allument des fusées sur la plage : “la gendarmerie a cru à un appel au secours”, ils écopent d’une lourde amende

Une scène totalement improbable a secoué une plage des Côtes-d’Armor en pleine nuit : des adolescents ont déclenché plusieurs fusées éclairantes dans le ciel, semant l’inquiétude. Les gendarmes, pensant à un appel au secours en mer, ont mobilisé d’importants moyens de recherche avant de découvrir l’origine du signal.

Une alerte en mer prise très au sérieux

Il est environ 23 heures ce dimanche 30 juin sur la plage des Vallées à Pléneuf-Val-André lorsqu’un signal lumineux intense est vu dans le ciel. Des touristes et promeneurs s’alarment : cela ressemble à une fusée de détresse. Ils préviennent immédiatement les secours. Pris très au sérieux, cet appel déclenche un important dispositif de recherche : gendarmes, sauveteurs et hélicoptère fouillent la zone, prêts à intervenir.

La gendarmerie maritime imagine alors le pire. Un plaisancier ou un baigneur en détresse peut avoir lancé cet appel lumineux. Le vent, la nuit et la marée ajoutent à l’urgence. Après plus de deux heures d’investigation en vain, l’origine du signal finit par être retrouvée sur la plage même.

Une soirée entre amis qui tourne mal

C'est finalement aux alentours de minuit qu'un groupe d'adolescents reconnaît avoir lancé les fameuses fusées. Ils les avaient récupérées dans un vieux navire démantelé et les ont allumées "pour s'amuser", comme ils le disent aux autorités. Loin de se douter du cataclysme qu'ils venaient de provoquer, ils filmaient même la scène pour la publier plus tard sur les réseaux.

Ces fusées ne sont pas de simples feux d’artifice mais bien des moyens de signalisation maritime, normalement réservés aux situations d’urgence extrême. Hautement visibles, elles atteignent parfois plusieurs centaines de mètres de hauteur. Bref, pas du tout le genre de “jeu” anodin.

Un geste aux lourdes conséquences

Les adolescents, tous mineurs, ne s’attendaient pas à ce que leur blague se termine ainsi. Résultat, ils ont été entendus par les gendarmes et la procédure a été transmise au parquet. Ils écopent également d’une amende salée : 750 euros chacun. Une somme qui pique, mais qui vise clairement à rappeler que ce type de matériel est tout sauf anodin.

La mairie envisage quant à elle de porter plainte pour mise en danger délibérée et usage abusif de moyens de secours. Et il faut dire que les conséquences auraient pu être bien plus graves : en détournant les secours pour une fausse alerte, on prive potentiellement quelqu’un d’une vraie assistance.

Un rappel aux règles de sécurité maritime

Petit rappel utile si vous êtes souvent près de la mer : les fusées éclairantes ne sont pas des gadgets. Ce sont des équipements de secours réglementés, utilisés uniquement en situation de détresse. En utiliser une de façon inappropriée, c’est non seulement très dangereux, mais aussi formellement interdit.

Voici quelques-unes des règles à connaître :

Les fusées de détresse ne doivent être stockées que sur des navires, dans un endroit sec et sécurisé

ne doivent être stockées que sur des navires, dans un endroit sec et sécurisé Leur date de péremption est suivie de près par les autorités maritimes

est suivie de près par les autorités maritimes En cas de découverte de ce type de matériel, le mieux est de le remettre aussitôt à la gendarmerie ou à la SNSM

Ce type d’incident, malheureusement pas isolé, rappelle combien l’environnement maritime est à respecter. Même pour une soirée d’été entre amis, certains gestes ne sont clairement pas à prendre à la légère.