Serre de jardin démontable : il oublie la déclaration obligatoire, la mairie lui adresse une mise en demeure inattendue

Mauvaise surprise pour un jardinier amateur : après avoir monté une serre dans son jardin, il reçoit une mise en demeure de la mairie. En cause, l’absence de déclaration obligatoire. Un détail que beaucoup ignorent, mais qui peut coûter cher. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter ce genre de déconvenue.

Ce que dit la loi sur les serres démontables

Dans le cas de cet habitant, la serre installée n’était pas maçonnée, donc démontable. Cela n’empêche pas que certaines règles d’urbanisme s’appliquent. En France, lorsqu’un abri de jardin, une serre ou toute autre construction dépasse une certaine taille, il faut impérativement effectuer une déclaration préalable auprès de la mairie. Et parfois même demander un permis de construire.

La législation distingue plusieurs cas selon la superficie. Si la serre fait moins de 5 m², pas de souci, elle est hors des radars administratifs. Entre 5 et 20 m², une simple déclaration de travaux suffit. Au-dessus de 20 m², c’est le permis de construire qui devient obligatoire. Dans cette affaire, le propriétaire aurait sans doute dépassé la tranche tolérée sans formalité.

Résultat : la mairie a réagi rapidement, en lui envoyant une mise en demeure. Officiellement, ce courrier réclame la régularisation de la situation voire, dans certains cas, la dépose pure et simple de la serre.

Les risques en cas de non-respect des règles

Ignorer ces procédures peut avoir des conséquences importantes qu’on ne le croit. Une serre démontable peut paraître anodine, mais si elle est visible de la voie publique ou gênante pour le voisinage, la situation peut vite se tendre.

En cas de constat d’infraction, plusieurs sanctions peuvent être prises :

Une amende pouvant aller jusqu'à 6 000 euros par mètre carré construit sans autorisation

L'obligation de démonter la serre à ses frais

Une action en justice en cas de refus de se plier aux demandes de la mairie

Autrement dit, même une installation simple, temporaire ou saisonnière, ne vous dispense pas d’un minimum de démarches administratives. Cela permet aussi d’éviter toute tension avec les voisins, surtout si la serre occasionne un vis-à-vis ou de l’ombre portée.

Des démarches simples qui peuvent éviter bien des tracas

Heureusement, pour les serres de moins de 20 m², la déclaration préalable de travaux est relativement facile à faire. Il suffit de remplir un formulaire (le Cerfa n°13703) disponible en ligne ou en mairie, d’ajouter un plan sommaire et d’attendre l’accord — ou l’absence d’opposition — dans un délai généralement d’un mois.

Petit plus : ce type de demande est souvent gratuit. Seuls les plus grands projets entraînent des taxes ou des délais supplémentaires. Mais pour une serre démontable basique utilisée pour cultiver ses tomates et semis de printemps, ce serait vraiment dommage de se retrouver dans l'illégalité pour un oubli.

Et si vous êtes locataire, pensez aussi à en parler au propriétaire. Car c’est lui qui est responsable aux yeux de la loi, même si vous avez fait l’installation de bonne foi.

Installer une serre dans son jardin est une excellente idée pour prolonger les saisons et faire pousser davantage. Mais un tout petit coup d’œil au plan local d’urbanisme (PLU) ou une visite en mairie peut vous éviter un mal de tête. Franchement, ça vaut le détour.