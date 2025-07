Circulation restreinte sur les routes de vacances : une vignette désormais obligatoire pour éviter une amende surprise

Les départs en vacances pourraient bien réserver quelques surprises aux automobilistes mal informés. Une nouvelle vignette est désormais exigée sur certaines routes françaises, et son absence peut coûter cher. On fait le point sur cette mesure qui pourrait bien transformer vos trajets estivaux, que vous partiez en bord de mer ou vers les sommets.

Une vignette pour circuler sans souci : de quoi parle-t-on exactement ?

Depuis plusieurs années, la France renforce son engagement en faveur de l’environnement. Parmi les mesures les plus concrètes, la fameuse vignette Crit’Air commence à s’imposer bien au-delà des grandes villes. Soyons clairs : elle n’est plus réservée aux Parisiens ou aux habitants de Lyon. Désormais, sur certaines portions d’autoroute ou dans des zones touristiques spécifiques, elle devient obligatoire, même pour ceux qui ne font que passer.

La vignette Crit’Air permet de classifier les véhicules selon leur niveau de pollution, de 0 (pour les voitures électriques) à 5 (pour les plus anciennes et polluantes). En fonction de ce classement, l’accès à certaines zones peut être restreint, voire interdit, lors de pics de pollution ou de restrictions temporaires. Et cet été, ces restrictions s’intensifient sur les routes très fréquentées par les vacanciers.

Où s’applique réellement cette obligation ?

Ce n’est pas seulement dans les grandes agglomérations que la vignette devient incontournable. Plusieurs zones touristiques ou régions à affluence saisonnière ont récemment mis en place des zones à faibles émissions (ou ZFE). C’est notamment le cas de certaines zones proches de Grenoble, Annecy, ou même Aix-en-Provence. À lire Achat d’un abri de jardin d’occasion : la mairie impose 1 300 € de mise aux normes ou sa destruction immédiate

Autrement dit, si vous rêvez de nature et d’air pur, mais que vous traversez une de ces zones sans vignette visible sur votre pare-brise, vous risquez de tomber sur une amende de 68 euros. Et ce, même si vous êtes juste de passage sur l’autoroute concernée ou si vous ne faites qu’une petite escale dans une ville de montagne.

Qui est concerné ? Spoiler : pas que les locaux

Tous les véhicules ne sont pas logés à la même enseigne. Les voitures immatriculées en France doivent afficher leur vignette, quel que soit leur usage. Que vous soyez en van aménagé, en vieille Clio ou en SUV dernier cri, vous devez vérifier votre classement Crit’Air et commander votre autocollant.

Les véhicules étrangers sont également concernés. Il est même vivement recommandé aux touristes européens d’anticiper leur venue en France, car les contrôles ne sont plus rares pendant les vacances d’été. Quelques minutes d’oubli peuvent facilement tourner au ticket salé…

Comment savoir si vous devez la coller ? C’est hyper simple

Heureusement, tout se fait en ligne. Il suffit de se rendre sur le site officiel certificat-air.gouv.fr, de renseigner sa plaque d’immatriculation et de commander la bonne vignette selon le type et l’âge de votre véhicule.

Ce petit autocollant coûte exactement 3,72 euros (envoi compris). À ce tarif-là, il serait vraiment dommage de s’en priver, surtout si cela vous évite de prendre 68 euros d’amende au péage ou sur un axe contrôlé. À lire Installer un poulailler : “on m’a dit qu’il faut 2 mètres de la clôture” le voisin conteste l’emplacement trop proche

Bon à savoir : la vignette est valable durant toute la vie du véhicule, vous ne devez la commander qu’une seule fois (sauf en cas de changement de pare-brise… ou de voiture, évidemment).

Petit récap’ rapide pour rouler tranquille

La vignette Crit’Air devient obligatoire dans un nombre croissant de zones , y compris sur des routes de vacances

devient obligatoire dans un , y compris sur des Elle classe les véhicules selon leur niveau d’ émission de polluants

selon leur niveau d’ Une amende de 68 euros est prévue en cas d’ oubli ou d’absence de vignette

est prévue en cas d’ de vignette Vous pouvez la commander en ligne pour 3,72 euros

pour 3,72 euros Elle est valable à vie pour un véhicule donné

Un conseil : avant de prendre la route, surtout avec les kids à l’arrière et le coffre rempli à ras-bord, prenez 5 minutes pour vérifier si votre trajet traverse une ZFE. C’est simple, rapide et ça peut éviter bien des tracas.