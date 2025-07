Pourquoi les anciens mettaient une pièce dans les pots de fleurs : une astuce simple contre l’humidité excessive

Certaines astuces anciennes mériteraient d’être ressorties plus souvent, surtout quand il s’agit de nos plantes. Si vos pots de fleurs ont tendance à garder l’humidité un peu trop longtemps, une vieille technique revient sur le devant de la scène : il suffit d’y glisser une pièce de monnaie. Voici pourquoi.

Le problème de l’humidité dans les pots de fleurs

On le sait, trop arroser ses plantes peut vite devenir un cauchemar. Racines étouffées, développement de moisissure, feuilles jaunies… quand l’eau ne s’évacue pas correctement, la plante finit par en souffrir. Et ce n’est pas juste une question d’arrosage. La structure du pot et le substrat jouent un rôle crucial, tout comme l’environnement. Heureusement, certains petits gestes peuvent éviter bien des dégâts.

Depuis toujours, les jardiniers expérimentés utilisent des techniques simples et naturelles pour réguler l’humidité. L’une d’elles, peu connue aujourd’hui, consiste à placer une pièce au fond du pot ou à la surface de la terre. Cette astuce peut sembler anecdotique, mais elle repose sur une vraie logique.

Le cuivre, un allié insoupçonné pour les plantes

La clé de cette astuce se trouve dans la composition des pièces de monnaie, en particulier celles contenant du cuivre. Ce métal a des propriétés antifongiques et antibactériennes. En plaçant une pièce en cuivre dans le pot de fleurs, on crée un environnement moins propice aux champignons et des bactéries, souvent favorisés par une humidité excessive. À lire Circulation restreinte sur les routes de vacances : une vignette désormais obligatoire pour éviter une amende surprise

En plus de limiter les risques de pourriture des racines, le cuivre peut rendre le terreau moins favorable aux parasites comme les limaces ou certains petits insectes. Ce n’est pas une solution miracle, mais bien un petit coup de pouce naturel qu’il serait dommage d’ignorer.

Comment utiliser la pièce dans vos plantes ?

Pas besoin de vider votre tirelire. Une seule pièce peut suffire pour un pot de taille moyenne. Il faut simplement veiller à choisir une pièce contenant du cuivre, comme les anciens centimes d’euro. Les nouvelles pièces plus récentes sont parfois faites d’alliages différents, moins efficaces pour cet usage.

Voici comment faire :

Placez la pièce en cuivre directement sur la terre, à la surface du pot.

directement sur la terre, à la surface du pot. Si vous préférez, vous pouvez l’enfoncer légèrement dans le terreau, sans l’enterrer complètement.

légèrement dans le terreau, sans l’enterrer complètement. Pour les plantes en pot à l’extérieur, assurez-vous que la pièce ne soit pas trop exposée à la pluie, au risque de s’oxyder rapidement.

Enfin, cette astuce fonctionne encore mieux si elle est combinée à un bon drainage (billes d’argile, trous de fond non bouchés, etc.). La pièce ne remplace pas un bon entretien, mais c’est un petit geste en plus, facile et parfois bien utile.

Une tradition qui revient doucement

Comme beaucoup de remèdes de grand-mère, cette technique refait surface avec le regain d’intérêt pour les plantes d’intérieur et les méthodes naturelles. Dans un monde où l’on cherche à consommer moins mais mieux, redécouvrir ce genre d’astuce a un petit côté rassurant. Et puis, c’est presque gratuit. À lire Achat d’un abri de jardin d’occasion : la mairie impose 1 300 € de mise aux normes ou sa destruction immédiate

Alors si vous avez une vieille pièce oubliée dans un tiroir, pourquoi ne pas en faire profiter vos plantes ? Cela ne coûte rien, c’est 100 % naturel, et cela peut vraiment faire la différence. À tester dans vos prochains rempotages, coup de cœur assuré si vous aimez les solutions simples et malines.