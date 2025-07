Blackout de 1987 : il recrée un réseau électrique dans son garage et fournit désormais tout son hameau

En 1987, un immense blackout plonge une région entière dans le noir. Depuis ce jour, Francis, un habitant déterminé d’un petit hameau des Alpes, s’est juré de ne plus jamais être dépendant du réseau national. Résultat : aujourd’hui, grâce à son système maison, il alimente lui-même son village en électricité.

Le grand coup de foudre de 1987

C’était un soir de novembre. L’hiver approchait doucement quand soudain, tout s’est éteint. Plus de chauffage, plus de lumière, plus de radio. Pendant une semaine entière, le réseau électrique a été hors service dans une partie importante de la Haute-Savoie. Francis, jeune électronicien déjà bricoleur dans l’âme, a vu son monde basculer brutalement dans le noir.

« On était coupés du monde, littéralement. Ça m’a travaillé pendant des années », confie-t-il, encore marqué. Ce blackout historique a été le déclic personnel. Il a décidé de se former en électricité, tout en commençant à monter dans son garage un projet un peu fou : produire sa propre énergie, et en faire profiter ses voisins.

Un réseau local 100 % fait maison

Il a fallu du temps, des essais, quelques étincelles et pas mal de soirées passées à souder, tester, rebondir après des échecs. Petit à petit, Francis a mis sur pied un système de micro-réseau autonome. L’eau du torrent voisin est devenue sa première alliée : grâce à une micro-centrale hydraulique, il a produit ses premiers kilowatts. Puis il a ajouté des panneaux solaires sur sa toiture, puis sur la grange à côté. À lire Chasseur sanctionné pour avoir tué un renard protégé : “on m’a jamais informé, je pensais que c’était encore autorisé”

Aujourd’hui, ce sont trois maisons, un atelier et une serre qui sont entièrement alimentés grâce à son installation artisanale. Tout fonctionne sans connexion au réseau national. Chaque poste est relié à un tableau central piloté depuis une application conçue par Francis.

Et que faire les jours sans soleil ou quand le torrent est trop bas ? Il a aussi pensé à cette situation. Une batterie de secours, issue de vieux véhicules électriques recyclés, permet d’assurer l’autonomie du mini-réseau pendant 48 heures en cas de coup dur énergétique.

Du garage au hameau : une vraie solution locale

Avec le temps, son projet a séduit d’autres habitants du hameau. Aujourd’hui, sept foyers participent activement, chacun en apportant une source d’énergie locale : plus de panneaux ici, une petite éolienne là. L’ensemble forme une « grappe électrique » interconnectée, capable de basculer l’énergie là où elle est nécessaire.

Cette forme de résilience énergétique attire désormais l’attention au-delà des montagnes. Des élus locaux sont venus voir l’installation, étonnés que des particuliers aient pu construire un réseau aussi fonctionnel.

« Ce n’est pas juste de la débrouille. C’est une vision de société« , explique Francis, sourire modeste aux lèvres. Il rêve même d’aider d’autres zones isolées à faire de même, en leur transmettant ses plans et son savoir-faire. À lire Ses bambous envahissaient la parcelle voisine : la mairie l’oblige à tout arracher après des années de signalements

Pourquoi ce modèle fait parler de lui

Ce que Francis a développé dans son garage pourrait bien inspirer d’autres petits villages français qui peinent à sécuriser leur accès à l’énergie. Voici pourquoi son approche séduit :

Elle est basée sur les ressources locales disponibles (soleil, eau, vent…).

(soleil, eau, vent…). Le système est modulaire : chaque maison peut produire une part d’énergie .

: chaque maison peut . L’indépendance énergétique renforce la stabilité du réseau local en cas de crise.

du réseau local en cas de crise. La communication entre les habitants autour du projet améliore le lien social.

C’est un modèle simple mais efficace, qui rappelle que parfois, face aux grands bouleversements énergétiques, les petites solutions de terrain peuvent avoir un impact considérable. Francis, sans le savoir, vient peut-être de montrer la voie à toute une génération d’habitants désirant retrouver leur autonomie.