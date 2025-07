Haie fleurie jugée invasive : le propriétaire sommé de l’arracher sous peine de sanction par la mairie

Une haie fleurie pourtant très appréciée dans le quartier est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer entre un habitant et la mairie. Jugée envahissante, voire dangereuse, cette végétation censée embellir le paysage pourrait bientôt disparaître. Le propriétaire, lui, ne compte pas se laisser faire.

Une haie qui pose problème… selon la mairie

L’affaire peut sembler anodine, mais elle prend une tournure de plus en plus tendue. Dans une petite commune du sud de la France, un riverain a été sommé de retirer une grande haie fleurie installée en bordure de son terrain. Motif évoqué par la mairie : la haie est trop envahissante, empiète sur l’espace public et pourrait représenter un danger pour les piétons.

Ce type de demande de la part d’une collectivité reste rare, mais elle s’appuie sur des textes assez clairs. En zone urbaine, toute plantation placée trop près d’une voie publique peut être considérée comme gênante voire illégale. Et lorsqu’il s’agit d’éléments végétaux dépassant certains seuils, les sanctions peuvent être lourdes : une amende, voire une intervention forcée aux frais du propriétaire.

Le propriétaire se défend, soutenu par ses voisins

Face à l’interpellation officielle de la mairie, le riverain concerné n’a pas tardé à réagir. Pour lui, sa haie, composée de rosiers, lauriers et lavandes, ne présente aucun danger. « Elle fait partie du paysage, tout le monde la trouve belle. C’est absurde de vouloir l’arracher », explique-t-il. Et il n’est visiblement pas le seul à le penser : plusieurs voisins se sont mobilisés pour défendre cette bordure fleurie, qui apporte selon eux charme et vie au quartier. À lire Blackout de 1987 : il recrée un réseau électrique dans son garage et fournit désormais tout son hameau

Une pétition circule même dans le quartier. D’après les riverains, cette haie fleurie a été plantée avec soin depuis plusieurs années et n’a jamais posé le moindre souci. Certains se demandent si l’intervention de la mairie ne cache pas un excès de zèle administratif.

Ce que dit la réglementation en matière de haies fleuries

Même si la situation paraît démesurée, la réglementation reste assez stricte. En France, la loi encadre précisément la taille des haies, leur distance par rapport aux voies publiques ou aux propriétés voisines, et leur entretien régulier. Une haie mal taillée, qui déborde sur le trottoir ou limite la visibilité des automobilistes peut être tenue pour responsable d’un accident, ce qui engage la responsabilité de son propriétaire.

Voici ce que prévoit le Code civil :

Une haie de moins de 2 mètres de hauteur doit être plantée à au moins 0,5 mètre de la limite du terrain voisin

Une haie de plus de 2 mètres doit être distante d’au moins 2 mètres

Le propriétaire est responsable de l’élagage et de l’entretien, même si la haie est fleurie

Autrement dit, le charme floral n’excuse pas tout. Surtout en ville, où les questions de sécurité et de circulation l’emportent souvent sur l’esthétique.

Un malentendu ou un vrai conflit de voisinage ?

Dans cette affaire, la colère du propriétaire semble aussi alimentée par un sentiment d’injustice. Pour lui, la mairie ne se soucie pas vraiment de la gêne potentielle de la haie, mais répond plutôt à une plainte isolée. Selon certaines rumeurs, un voisin se serait plaint en mairie, trouvant « trop sauvage » cette végétation débordante. À lire Chasseur sanctionné pour avoir tué un renard protégé : “on m’a jamais informé, je pensais que c’était encore autorisé”

On touche là à un point délicat : les conflits de voisinage autour des haies ou clôtures sont parmi les plus fréquents en France. Et ils peuvent vite dégénérer. Entre ceux qui veulent préserver de la verdure et ceux qui demandent un strict respect des règles, l’équilibre est difficile. Et parfois, ça donne lieu à des situations franchement incongrues.

D’ici là, le propriétaire a quelques jours pour arracher sa haie. S’il refuse, la mairie pourra faire intervenir une entreprise pour l’y contraindre, aux frais du contrevenant. Une décision qui pourrait passer mal dans ce coin tranquille, où les fleurs faisaient office de lien entre les habitants.