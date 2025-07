Cet ancien enrouleur redécouvert dans un grenier produit encore de l’électricité : “on s’en servait pour alimenter une lanterne portative”

Dans un grenier du sud de la France, un couple a remis la main sur un vieux dispositif poussiéreux rangé dans une boîte en métal. À leur grande surprise, l’objet fonctionne encore. Il s’agit d’un ancien enrouleur électrique à manivelle, utilisé autrefois pour alimenter des lanternes portatives. Et il produit toujours de l’électricité.

Un ancien système manuel qui ne lâche rien

Le dispositif en question est un générateur électrique à manivelle, un système apparu au début du siècle dernier et utilisé jusque dans les années 1950. Le principe est simple : en tournant la manivelle, on produit de l’électricité grâce à un rotor magnétique couplé à des bobines de cuivre. Pas besoin de pile ni de courant externe, tout repose sur l’effort mécanique.

Ce modèle retrouvé dans le grenier semble avoir été conçu pour un usage militaire ou industriel. Il est compact, solide, monté dans un boîtier métallique renforcé. L’utilisateur de l’époque le reliait à une lanterne via un câble spiralé, comme on le ferait avec une rallonge. Et d’après le témoin qui l’a remis en marche, il suffit encore aujourd’hui de tourner la manivelle pour faire s’allumer l’ampoule. Bluffant, non ?

Un mécanisme robuste et écolo avant l’heure

Ce genre d'appareil est un bel exemple d'ingéniosité d'avant l'ère numérique. Le système est entièrement autonome et quasi inusable : pas d'électronique fragile, pas de batteries à changer. Et c'est justement ce qui bluffe quand on le compare aux objets modernes.

Aujourd’hui, dans une époque où l’on cherche à faire durer nos appareils et à limiter les déchets électroniques, ces enrouleurs à manivelle ont quelque chose d’inspirant. Ils rappellent qu’il est possible de concevoir des objets robustes, réparables et surtout utilisables sans énergie fossile. Un vrai coup de cœur pour les amateurs de low-tech.

Petit retour en arrière sur leur usage concret

Autrefois, ce dispositif servait principalement dans des situations d’urgence ou dans des lieux sans accès au réseau électrique. Il était souvent utilisé :

dans les bunkers ou les installations militaires éloignées,

ou les éloignées, à bord de certains véhicules professionnels ou engins agricoles ,

ou , par les équipes de maintenance ou les électriciens itinérants ,

ou les , ou même simplement comme « éclairage de secours » dans certains foyers.

C’est aujourd’hui un objet rare qui amuse autant qu’il impressionne. Les collectionneurs d’équipements anciens ou les passionnés de bricolage autonome adorent ce genre de trouvailles.

Un engouement discret mais bien présent

Ce n’est pas un cas isolé : on voit ici et là des vidéos ou témoignages similaires, de personnes qui retrouvent d’anciens générateurs fonctionnels. Certains vont même jusqu’à les restaurer ou les moderniser légèrement, par exemple en remplaçant l’ampoule ancienne par une LED basse consommation. Résultat : une lumière produite à la main, tout simplement.

Ce genre d'objet a un petit côté magique. Il montre qu'il est possible d'avoir une source d'énergie fiable avec des moyens simples. Et dans un monde où l'innovation technologique rime souvent avec obsolescence rapide, le fait qu'un appareil de plus de 70 ans fonctionne encore, franchement, c'est assez fou.