Des agents municipaux taillent la haie d’un particulier absent : “les frais sont intégralement refacturés selon la loi”

Une haie un peu trop envahissante, un propriétaire absent… et voilà que la mairie intervient. À Talence, en Gironde, des agents municipaux ont été envoyés pour tailler la haie d’un particulier. Jusque-là, rien d’extraordinaire, sauf que les travaux ont été faits sans l’accord du propriétaire et que la facture, elle, est à ses frais. La loi l’autorise, mais peu de gens le savent.

Quand la haie dépasse… la voie publique

Dans cette histoire, tout part d’une haie trop avancée sur le trottoir. Comme cela arrive dans de nombreuses communes, les branches de l’arbuste d’un particulier dépassaient largement sur l’espace public, rendant la circulation difficile, voire dangereuse pour les piétons. Après plusieurs demandes restées sans réponse, la mairie a décidé d’agir.

Ce n’est pas un cas isolé. Beaucoup de villes françaises rappellent régulièrement que les riverains doivent entretenir les arbres et arbustes longant la voie publique. Et quand ce n’est pas fait, le maire peut intervenir directement. Ce que peu savent en revanche, c’est que c’est totalement légal… et que ça peut coûter cher.

Une loi peu connue mais bien appliquée

L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales donne effectivement au maire la possibilité de prendre toute mesure permettant d’assurer la sécurité sur la voie publique. Cela inclut la taille des haies qui empiètent sur les trottoirs. Et si le propriétaire ne réagit pas à une mise en demeure, la commune peut réaliser les travaux à sa place, et lui envoyer la note. À lire Cet ancien enrouleur redécouvert dans un grenier produit encore de l’électricité : “on s’en servait pour alimenter une lanterne portative”

Cette procédure, appelée « exécution d’office », est encadrée, mais elle est parfaitement valide. Dans le cas de Talence, le service d’entretien a agi après avoir constaté plusieurs signalements. Le propriétaire absent n’a pas donné suite à la demande préalable, ouvrant la voie à cette intervention municipale.

Une pratique encadrée, pas une liberté totale

Des règles strictes s’appliquent avant d’en arriver là. Concrètement, voici ce que la mairie doit faire avant de prendre en charge les travaux d’entretien :

Envoyer une première lettre de rappel ou une mise en demeure au propriétaire

Attendre un délai raisonnable de réponse et d’exécution

Si rien n’est fait, programmer l’intervention avec les équipes municipales

Informer clairement le propriétaire que les frais seront à sa charge

Dans le cas de Talence, tout a été fait dans les règles, selon la municipalité. Mais ça soulève des questions. Est-ce que tout le monde est bien au courant de ses obligations en tant que riverain ? Et surtout, connaît-on vraiment les conséquences d’un simple manque d’entretien ?

Un détail de plus à surveiller dans son jardin

Même si cela peut paraître surprenant, cette procédure est pensée pour protéger les piétons et garantir la bonne circulation. On pense souvent qu’un petit dépassement de haie n’est pas bien grave, mais dans la réalité, cela peut compliquer l’accès pour une poussette, un fauteuil roulant ou tout simplement rendre le trottoir impraticable.

C’est aussi un rappel utile pour les propriétaires qui partent en vacances ou qui s’absentent longtemps : mieux vaut anticiper l’entretien ou déléguer à un voisin, sinon la mairie pourrait bien s’en charger… à leurs frais. À lire Haie fleurie jugée invasive : le propriétaire sommé de l’arracher sous peine de sanction par la mairie

Bref, entretenir sa haie, ce n’est pas juste une question d’esthétique, c’est aussi une obligation légale. Et maintenant, on sait que la mairie, elle, n’hésite pas à passer à l’action si la haie devient envahissante.