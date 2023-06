© Voici comment enlever les taches des toilettes avec des ingrédients faits maison

Découvrez comment utiliser des ingrédients de tous les jours pour éliminer les taches sur les toilettes et éviter qu'elles ne s'accumulent.

Les taches sur les toilettes peuvent être difficiles à enlever. Mais heureusement, il existe des solutions simples et peu coûteuses pour y remédier. Dans cet article, nous vous expliquons comment vous pouvez utiliser des ingrédients faits maison pour enlever les taches plus facilement.

1. Vinaigre blanc :

Le vinaigre blanc est un excellent nettoyant pour les toilettes car il élimine les taches et les odeurs. Pour utiliser cette méthode, versez donc une quantité généreuse de vinaigre blanc dans la cuvette et laissez agir pendant environ 30 minutes. Utilisez ensuite une brosse à toilette pour frotter et rincer à l’eau.

2. Bicarbonate de soude pour les toilettes :

Le bicarbonate de soude est un nettoyant doux et efficace pour les toilettes. Versez une tasse de bicarbonate de soude dans la cuvette et laissez donc le produit agir pendant environ 15 minutes. Utilisez ensuite une brosse à toilette pour frotter et rincer à l’eau.

3. Jus de citron :

Le jus de citron est un nettoyant naturel qui peut éliminer les taches sur les toilettes et laisser une odeur fraîche. Versez le jus d'un citron dans la cuvette et laissez agir pendant environ 30 minutes. Utilisez ensuite une brosse pour frotter et rincer à l'eau.

4. Coca-Cola pour nettoyer les toilettes :

Le Coca-Cola contient de l’acide phosphorique. Ce dernier peut donc aider à dissoudre les taches sur les toilettes. Versez une canette de Coca-Cola dans la cuvette de vos sanitaires. Laissez là alors agir pendant environ une heure. Utilisez ensuite une brosse pour frotter et rincer à l’eau.

5. Sel et vinaigre :

Mélangez une tasse de sel et une tasse de vinaigre blanc pour créer une pâte épaisse. Appliquez alors cette pâte sur les taches des toilettes et laissez agir pendant environ une heure. Utilisez ensuite une brosse pour frotter et rincer à l’eau.

En résumé, il existe plusieurs ingrédients faits maison qui peuvent aider à éliminer les taches sur les toilettes. Essayez ces méthodes simples et peu coûteuses pour garder vos sanitaires propres et fraîches.