Une éolienne à pédales de 1938 découverte dans une grange du Cantal : “Elle faisait tourner une lampe le soir venu”

Dans une grange du Cantal, une incroyable trouvaille vient de ressurgir du passé : une éolienne à pédales datant de 1938. Conçue pour alimenter une simple lampe le soir venu, cette invention ingénieuse pose une question fascinante : et si elle avait simplement eu trop d’avance sur son temps ?

Une éolienne pas comme les autres, sortie d’un autre siècle

C’est en explorant une ancienne grange familiale à proximité d’Aurillac qu’un habitant du Cantal est tombé sur cette drôle de machine combinant éolienne et pédalier. L’objet, tout en fer et bois, semble tout droit sorti d’une époque où l’on bricolait avec le peu de moyens disponibles. D’après les premières observations, elle aurait été conçue en 1938, soit bien avant l’arrivée massive de l’électricité dans certaines zones rurales.

Le principe est simple, mais futé : le vent faisait tourner l’éolienne, mais en cas de calme plat, un système de pédales permettait de prendre le relais. L’énergie produite servait à alimenter une petite lampe, suffisante pour éclairer une pièce ou un espace de travail. On est loin du confort moderne, mais à l’époque, ça changeait déjà beaucoup de choses. C’est aussi ce côté pratico-débrouillard qui impressionne autant aujourd’hui.

Une invention avant-gardiste pour son époque

Quand on pense que les premières éoliennes domestiques à usage plus large ne se sont démocratisées qu'à partir des années 1970, difficile de ne pas voir là un projet visionnaire. Dans les années 1930, la majorité des foyers ruraux français n'étaient pas encore raccordés à l'électricité. Ce genre de système permettait donc un minimum d'autonomie, dans un esprit résolument écolo, bien avant que ce mot ne devienne à la mode.

Ce genre de découverte souligne l’ingéniosité populaire à l’époque. Sans accès à des moyens industriels modernes, certains bricoleurs réussissaient à créer des objets ultra fonctionnels avec les moyens du bord. Et ici, c’est tout un pan d’histoire locale qui refait surface. On ne connaît pas encore le nom exact de l’inventeur, mais on peut déjà dire que son idée était carrément futée.

Un bel objet chargé de souvenirs

Au-delà de l’aspect technique, l’éolienne à pédales a quelque chose de profondément émouvant. Elle raconte la vie d’une époque où l’on faisait beaucoup avec peu. Elle rappelle les longues soirées d’hiver éclairées par une petite lampe produite… à la force du mollet. Et franchement, c’est assez fou de se dire que ça fonctionnait, tout simplement.

L’objet sera prochainement restauré par une association locale, qui compte l’exposer dans un écomusée du département. Un beau moyen de rendre hommage à cette époque pas si lointaine, et à ceux qui inventaients des solutions durables bien avant nous.

De quoi se poser la question : et si les vraies innovations venaient parfois du passé ?