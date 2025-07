Cette maison troglodyte génère son électricité grâce à un canal souterrain « il traverse littéralement notre cuisine »

Nichée au cœur de la vallée de la Dronne, cette surprenante maison troglodyte attire tous les regards par son charme brut et son ingéniosité. Car ici, c’est un canal souterrain bien réel et fonctionnel qui produit une grande partie de l’électricité nécessaire. Et la cerise sur le gâteau : il passe carrément sous la cuisine.

Une maison creusée dans la roche… et dans l’histoire

Cette maison troglodyte se trouve à Brantôme, en Dordogne, souvent surnommée la « Venise du Périgord ». Le village est réputé pour ses habitations creusées à même la roche calcaire, mais celle-ci sort clairement du lot. Construite à flanc de falaise, elle semble à première vue être simplement taillée dans la pierre. Pourtant, au-delà de son esthétisme naturel, elle cache un système de production d’énergie aussi étonnant qu’efficace.

La particularité de cette bâtisse, c’est un ancien canal monastique qui traverse la propriété. Il date du VIIIe siècle, à l’époque des bénédictins, et servait déjà à faire fonctionner des moulins. La maison a été aménagée autour de ce flux d’eau discret qui réapparaît aujourd’hui comme allié précieux.

Le canal souterrain, une source d’énergie naturelle

Ce qui rend ce lieu encore plus fascinant, c’est que le canal n’est pas là juste pour faire joli. Il alimente une petite turbine installée par les propriétaires, suffisamment puissante pour produire l’électricité de la maison. En gros, l’eau passe sous la maison, traverse la cuisine, actionne la turbine et repart ensuite vers la rivière. À lire Camping interdit dans les vignes : la mairie met fin aux abus pour préserver la biodiversité

Le système est discret, durable et totalement intégré à la géographie du lieu. Les habitants entendent un léger clapotement sous leurs pieds — de quoi créer une ambiance assez unique tout au long de la journée. Et si l’on en croit leurs témoignages, cette source d’énergie naturelle réduit significativement leur facture d’électricité.

Un exemple d’autonomie énergétique qui pousse à réfléchir

Dans un contexte où de plus en plus de personnes cherchent à adopter un mode de vie plus durable, ce genre de projet inspire. Il montre qu’en utilisant les éléments disponibles autour de soi, il est possible de concilier confort moderne et respect de l’environnement. C’est le genre d’habitat qui met en valeur à la fois le patrimoine local et les innovations écoresponsables.

Les propriétaires ont partagé quelques détails techniques qui pourraient en intéresser plus d’un :

La turbine fonctionne même avec un faible débit, grâce à une pente douce et régulière

Elle alimente non seulement les éclairages mais aussi les appareils électroménagers basiques

Le canal étant protégé, aucune modification lourde n’a été nécessaire pour installer le système

Une simple trappe vitrée dans la cuisine permet de voir l’eau s’écouler : effet wahou garanti

Un pari réussi entre nature, patrimoine et modernité

À l’heure où les solutions alternatives se multiplient, cette maison troglodyte prouve qu’on peut vivre en pleine nature tout en étant connecté et autonome. Elle attire désormais des curieux venus de toute la France, parfois juste pour jeter un œil au fameux canal qui glisse sous la cuisine. Et franchement, ça vaut le détour.