Un abri oublié cache un panneau solaire DIY de 1972 : “il l’avait monté avec des pièces trouvées à la casse”

En rangeant un vieil abri de jardin abandonné depuis des années, un habitant de la Nièvre est tombé sur un objet qui pourrait bien avoir une longueur d’avance… sur son temps. D’apparence banale, la structure cachait en réalité un panneau solaire artisanal construit en 1972. Une véritable pépite de bricolage vintage.

Un vieux panneau solaire redécouvert par hasard

L’histoire commence lorsque Léo, la trentaine, aide son grand-père à vider un ancien cabanon situé au fond du terrain familial, dans un coin tranquille de Bourgogne. En dégageant les ronces, il tombe sur une étrange “plaque” métallique posée à l’horizontale, visiblement oubliée depuis belle lurette. Intrigué par sa forme et les câbles qui en sortent encore, il découvre très vite qu’il s’agit d’un panneau solaire… fait main, et datant de plus de 50 ans.

Encore plus dingue : il fonctionne partiellement. Une fois branché à une petite batterie, le panneau parvient à produire une légère tension, malgré son âge avancé. “On ne s’y attendait pas du tout, surtout en le voyant sale et complètement couvert de poussière” explique Léo. Mais qui a bien pu bricoler un tel objet en pleine campagne au début des années 1970 ?

Un passionné d’électricité qui avait de l’avance

Il s’avère que le grand-père de Léo, Alain, alors jeune électricien, avait conçu et assemblé ce panneau lui-même. En récupérant des composants électroniques dans les décharges locales et sur de vieux matériels hors service, il avait réussi à capter l’énergie solaire pour alimenter de petits appareils dans son atelier. “Il faisait tout avec les moyens du bord, un vrai débrouillard” témoigne son fils. À lire Cette maison troglodyte génère son électricité grâce à un canal souterrain « il traverse littéralement notre cuisine »

À l’époque, en 1972, les panneaux photovoltaïques étaient encore rares, surtout en milieu rural. Il n’existait pas encore de marché accessible en France pour ce type de matériel. L’initiative maison d’Alain montre à quel point certains bricoleurs visionnaires jouaient déjà avec des idées qui font aujourd’hui partie de notre quotidien.

Un bricolage ingénieux et presque intact

Malgré le passage du temps, le panneau se trouve dans un état étonnamment correct. Le cadre a un peu rouillé, certes, mais les cellules solaires artisanales sont encore visibles et certaines réagissent à la lumière. Avec ses outils rudimentaires de l’époque, Alain avait utilisé :

Des cellules récupérées sur d’anciens équipements militaires

Une façade vitrée fabriquée à partir d’une vieille fenêtre d’atelier

d’atelier Un cadre en bois renforcé de pièces métalliques issues d’un ancien vélo

Résultat : un système solaire tout à fait fonctionnel pour produire un peu d’énergie gratuite. Aujourd’hui, face au coût de l’électricité et au retour en force du DIY, cette trouvaille sonne comme une véritable inspiration. Et c’est assez fou de se dire que ce genre d’avancées existait déjà en France il y a plus de 50 ans.

Un bel héritage familial… et un petit bijou rétro

Découvrir un tel objet dans un abri de jardin oublié, c’est un peu comme tomber sur une capsule temporelle. Pour Léo, cette trouvaille dépasse la simple curiosité technologique : elle raconte aussi une histoire de famille, d’ingéniosité et de transmission. “C’est un peu comme s’il m’avait laissé un message, une preuve silencieuse de sa créativité” confie-t-il.

Ce vieux panneau ne sera pas jeté. Léo envisage de le restaurer pour l’exposer dans sa maison, comme clin d’œil à cette époque où l’innovation passait par les mains, les outils… et beaucoup d’imagination. Un coup de cœur vintage qui donne envie de ressortir sa boîte à outils. À lire Une basse-cour en lotissement crée des tensions : “les poules font du bruit et sentent mauvais, on n’en peut plus”