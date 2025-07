Punaises de lit dans un gîte : “on a dû partir à minuit”, le lieu évacué en urgence par les vacanciers

Un séjour qui devait être paisible s’est transformé en cauchemar pour des vacanciers séjournant dans un gîte du sud de la France. La raison ? Une infestation de punaises de lit découverte en pleine nuit, provoquant une évacuation précipitée des lieux. Récit d’un moment aussi stressant qu’insolite.

Une nuit soudainement écourtée

Tout allait bien jusqu’à ce que l’un des vacanciers remarque des piqûres étranges au réveil. D’abord minimisées, ces traces sur la peau ont vite suscité l’inquiétude. Quelques heures plus tard, l’angoisse monte d’un cran : en inspectant de plus près les matelas, les draps ou les sommiers, plusieurs personnes constatent la présence de punaises de lit. Impossible à ignorer : les petites bêtes sont bel et bien là.

Très vite, certains commencent à ressentir des démangeaisons, d’autres découvrent des grappes de morsures sur leurs bras ou leurs jambes. Vers minuit, l’inquiétude est totale. Les hôtes décident alors d’évacuer tout le gîte – familles, couples, enfants – en urgence. « On a dû faire nos valises en quatrième vitesse », explique Camille, l’une des vacancières, encore choquée. « On est tous partis à minuit passé, certains se sont retrouvés à dormir dans leur voiture… ».

Une intervention sanitaire express

Face à l’ampleur de la crise, le propriétaire du gîte a immédiatement contacté une entreprise spécialisée dans la désinsectisation. Le lendemain matin, des experts étaient déjà sur place pour confirmer l’infestation et lancer un traitement chimique du lieu. Le bâtiment a été fermé temporairement pour permettre une décontamination complète. À lire Un abri oublié cache un panneau solaire DIY de 1972 : “il l’avait monté avec des pièces trouvées à la casse”

Ce genre d’intervention est devenu tristement courant ces dernières années, notamment pendant l’été où les mouvements touristiques sont plus intenses. Les punaises de lit, quasiment invisibles en journée, se faufilent facilement dans les bagages et peuvent infester des lieux entiers en quelques jours seulement. Pour ces vacanciers, ce désagrément a mis un terme prématuré à ce qui devait être un séjour calme et reposant.

Les bons réflexes à connaître

Même si aucune solution miracle n’existe, quelques gestes simples permettent de limiter le risque d’invasion. Ce serait dommage de devoir écourter ses vacances à cause d’un fléau aussi tenace. Voici quelques réflexes à adopter :

Évitez de poser vos bagages à même le sol ou sur le lit à votre arrivée

à même le sol ou sur le lit à votre arrivée Inspectez rapidement les matelas , coutures de draps et sommiers

, coutures de draps et sommiers Si vous avez un doute , signalez-le dès que possible à l’hôte ou au gestionnaire

, signalez-le dès que possible à l’hôte ou au gestionnaire De retour chez vous, lavez vos vêtements à haute température et passez vos valises au nettoyeur vapeur si possible

Encore méconnues du grand public, les punaises de lit sont de plus en plus présentes dans les hébergements touristiques, de l’hôtel chic au gîte de campagne. Autant dire qu’une bonne dose de vigilance peut éviter bien des sueurs froides.