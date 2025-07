Il relâche des criquets géants dans un magasin pour un défi TikTok : un adolescent interpellé pour nuisance volontaire

Un adolescent a été interpellé après avoir relâché une boîte de criquets géants dans un magasin. L’objectif ? Tourner une vidéo pour TikTok. S’il pensait faire rire, les conséquences de son geste sont tout sauf anodines. Commerçants et passants ont dû faire face à une situation aussi surprenante qu’inquiétante.

Un défi TikTok qui vire à la nuisance

Ce week-end, dans un centre commercial situé en région parisienne, un jeune de 15 ans a décidé de relâcher une centaine de criquets géants en plein cœur d’un magasin. Le but était aussi simple qu’absurde : obtenir une vidéo impressionnante à publier sur TikTok. L’ado s’est filmé en train d’ouvrir une boîte transparente d’insectes vivants, avant de les laisser s’échapper dans les rayons.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Cris, confusion, employés débordés à tenter de rattraper les sauterelles qui bondissaient partout… La scène a rapidement attiré l’attention, mais pas positivement. Plusieurs clients ont paniqué, certains ont quitté le magasin précipitamment.

Interpellation et garde à vue

Prévenue rapidement, la sécurité du centre a alerté la police. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont identifié le jeune garçon grâce à sa vidéo diffusée en ligne. Il a été interpellé quelques heures plus tard et placé en garde à vue pour « nuisance volontaire par introduction d’un animal » dans un établissement commercial. À lire Punaises de lit dans un gîte : “on a dû partir à minuit”, le lieu évacué en urgence par les vacanciers

À 15 ans, cet adolescent devrait être présenté prochainement devant un juge pour enfants. Les enquêteurs tentent également de savoir si d’autres jeunes sont impliqués dans cette mise en scène. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine des insectes, qui auraient été achetés en ligne, ce qui est tout à fait possible pour ce type d’animaux.

Des dégâts et des conséquences plus sérieuses qu’il n’y paraît

Ce qui, pour certains, semble n’être qu’un simple canular filmé peut avoir des effets concrets bien ennuyeux. Les criquets ont perturbé le fonctionnement du magasin pendant plusieurs heures. Plusieurs produits ont dû être retirés de la vente à cause du passage des insectes, et une société spécialisée a été appelée pour désinfecter les lieux. Bref, ce n’était pas juste un moment « drôle » partagé sur les réseaux… c’est aussi un vrai souci logistique.

Côté juridique, relâcher volontairement des animaux dans un espace public relève d’une infraction, surtout lorsque cela provoque du désordre ou des dommages. Le parquet a pris l’affaire très au sérieux, au-delà du simple buzz numérique.

Quand TikTok pousse aux limites

Ce genre de défi n’est pas inédit. Ces derniers mois, plusieurs cas de gags tournés pour TikTok ont fait parler d’eux :

Vols simulés

Jets de nourriture

Perturbations volontaires dans des lieux publics

Ces vidéos, souvent partagées pour quelques likes et un peu de notoriété, finissent parfois par des poursuites judiciaires. À lire Un abri oublié cache un panneau solaire DIY de 1972 : “il l’avait monté avec des pièces trouvées à la casse”

La plateforme TikTok est régulièrement pointée du doigt pour son rôle dans la diffusion de ces « trends » parfois nuisibles. Bien qu’elle affirme supprimer rapidement les contenus inappropriés, le temps que ces vidéos soient vues reste souvent suffisant pour qu’elles fassent le tour du web.

Un rappel à l’ordre bienvenu

Cette affaire relance le débat sur le rapport des adolescents aux réseaux sociaux et la valeur qu’ils donnent à la notoriété numérique. À 15 ans, on peut penser que les conséquences ne sont pas toujours bien anticipées. Mais dans les faits, cette nouvelle vidéo a laissé des traces réelles derrière elle, et pas seulement dans l’algorithme de TikTok.

Ce genre d’histoire, aussi surréaliste soit-elle, ne fait que confirmer l’importance de l’éducation aux usages numériques. Parce que relâcher des criquets dans un magasin en pensant faire rire… c’est avant tout une fausse bonne idée.