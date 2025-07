Cette gouttière alimente une lampe avec la pluie : “je l’ai fabriquée moi-même avec des pièces de récup”

À première vue, c’est une gouttière comme les autres. Mais dès qu’il pleut, une petite lampe suspendue s’allume doucement. Ce système ingénieux et 100 % récup a été imaginé et bricolé par un passionné d’objets durables. Un vrai coup de cœur pour les amateurs d’astuces écolos et de bricolage malin.

Un système lumineux activé par la pluie, sans électricité

C’est dans son jardin, quelque part dans le Sud-Ouest, que ce bricoleur créatif a eu une idée simple et inspirée : utiliser la force de la pluie pour générer de la lumière. Sa gouttière, modifiée avec soin, actionne un petit alternateur à chaque passage d’eau. Résultat dès les premières gouttes tombées, une douce lumière s’allume à l’extérieur. Et sans aucune pile ni branchement électrique.

Le secret ? Une série de composants récupérés ici et là. Une vieille dynamo de vélo récupérée en déchetterie, une ampoule LED basse consommation et quelques palettes en bois pour la structure. Le tout monté avec des matériaux simples, et surtout avec beaucoup d’astuce.

L’idée de départ vient de cette observation toute bête : “l’eau qui tombe, c’est de l’énergie. Pourquoi ne pas l’utiliser au lieu de la laisser filer ?” explique-t-il avec enthousiasme. À lire Cette lucarne artisanale éclaire sa chambre grâce à la lune : “il voulait une solution sans électricité”

Des pièces de récup et un bon sens pratique

Ce qui rend cette invention encore plus chouette, c’est qu’elle a été entièrement conçue avec des matériaux de seconde main. Rien n’a été acheté neuf. Tout a été glané au fil du temps : anciens morceaux de gouttière trouvés en déchetterie, vis récupérées sur d’anciens meubles démontés, câble d’alim d’un vieux chargeur de téléphone.

Voici ce qu’il a utilisé :

Une dynamo de vélo en bon état pour produire l’électricité

en bon état pour produire l’électricité Une petite ampoule LED d’une ancienne guirlande

d’une ancienne guirlande Un godet de récupération pour canaliser l’eau

pour canaliser l’eau Une chute de rail en métal pour la structure

pour la structure Un ancien flexible de douche pour diriger le flux d’eau

Le plus délicat a été de concevoir un système stable qui ne s’abîme pas avec le temps. Il a donc placé un petit boîtier étanche pour protéger la dynamo et isoler les parties électriques. Résultat, même sous une pluie battante, la lumière fonctionne à merveille.

Un pas de plus vers l’autonomie énergétique

Au-delà du côté insolite, ce projet met en lumière (c’est le cas de le dire) une démarche plus profonde : repenser notre rapport à l’énergie et à la consommation. Ce bricoleur passionné rêve de créer d’autres installations similaires dans son jardin, pour l’éclairer sans dépendre du réseau électrique traditionnel.

Il envisage même d’alimenter d’autres éléments à partir de la pluie : un petit ventilateur en été, un capteur de température ou des capteurs pour ses plantes. Chaque goutte de pluie devient ainsi une source d’énergie. C’est assez fou quand on y pense. À lire Camping interdit dans les vignes : la mairie met fin aux abus pour préserver la biodiversité

“Je voulais montrer qu’on peut faire plein de choses avec presque rien. Tout est une question de patience et d’imagination.” Et clairement, son projet donne envie de se retrousser les manches.

Un projet inspirant et facilement transposable

Le plus beau dans cette invention, c’est qu’elle reste accessible. Pas besoin d’être ingénieur ni d’avoir un atelier de pro pour s’y essayer. Lui-même conseille de commencer par des essais simples, et pourquoi pas créer un petit modèle test avant de passer à l’installation finale.

Avec un minimum d’outils et un soupçon de créativité, on peut transformer une simple gouttière en un dispositif utile et poétique. Et entre nous, voir une lampe s’allumer doucement à mesure que la pluie tombe, c’est un petit plaisir qui vaut le détour.