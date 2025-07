Un poulailler démonté pour 30 cm d’empiétement foncier : le propriétaire témoigne de sa condamnation inattendue

Un simple poulailler, monté avec de bonnes intentions, a mené un propriétaire devant la justice pour une histoire d’empiétement de 30 petits centimètres. Verdict : démolition obligatoire et amende à la clé. Un retournement inattendu que le principal concerné a accepté de raconter.

Quand un poulailler se retrouve au cœur d’un conflit

Jean-François, 52 ans, pensait faire les choses correctement. En installant un petit poulailler au fond de son jardin, il voulait simplement offrir un peu de liberté à quelques poules, tout en respectant, pensait-il, les limites de sa propriété. Sauf que les choses ont dérapé quand son voisin l’a alerté : selon le cadastre, la construction mordait de 30 centimètres sur son terrain.

Une différence minime, difficilement perceptible à l’œil nu, mais qui s’est révélée suffisante pour que le voisin porte l’affaire en justice. Pour Jean-François, la surprise a été totale. « Je pensais qu’on allait régler ça à l’amiable… On parle quand même d’un poulailler, pas d’un garage », explique-t-il, encore un peu sonné.

Un jugement qui ne laisse aucune place à la souplesse

Le verdict, tombé en mai dernier, a été clair : l'empiétement, même minime, constitue une atteinte au droit de propriété. La justice n'a laissé aucune place à l'interprétation. Résultat : le poulailler doit être démonté dans un délai de deux mois et Jean-François doit verser 3 000 euros d'amende pour le préjudice.

« J'étais sur les fesses. Je comprends l'importance de respecter les bornages, mais là, on parle de quelques centimètres », poursuit-il. En l'écoutant, on sent bien que c'est davantage le principe qui l'atteint que la sanction elle-même. Et beaucoup autour de lui partagent ce sentiment.

« J’étais sur les fesses. Je comprends l’importance de respecter les bornages, mais là, on parle de quelques centimètres », poursuit-il. En l’écoutant, on sent bien que c’est davantage le principe qui l’atteint que la sanction elle-même. Et beaucoup autour de lui partagent ce sentiment.

Un élan de soutien… et beaucoup d’incompréhension

Dans son quartier en province, Jean-François est apprécié. Un de ses voisins témoigne : « Il n’a jamais fait de vagues, c’est même plutôt le genre d’homme à rendre service. » L’histoire a choqué, et plusieurs habitants ont même proposé de l’aider à reconstruire le poulailler ailleurs, sur sa parcelle, histoire de tourner la page.

Ce qui pose question, surtout pour lui, c’est l’absence de médiation possible avant la voie judiciaire. La chose aurait pu se régler autour d’un café, mais le voisin a préféré passer par la case tribunal directement.

Les leçons à retenir pour ceux qui veulent construire chez eux

Ce cas semble presque absurde, et pourtant, il n’est pas isolé. Le droit de propriété en France est strict, et tout empiétement, même de quelques centimètres, peut être lourdement sanctionné. Ce genre d’affaire rappelle à quel point il est important de :

Faire vérifier les limites précises de son terrain avant toute installation

Jean-François, lui, ne compte pas faire appel. Trop de dépenses, trop d'énergie pour un simple poulailler. « Je vais le reconstruire correctement, cette fois avec un mètre et un géomètre », dit-il en souriant, malgré tout.