Il retrouve un générateur à eau de pluie conçu en 1961 par son oncle : “ça produisait de l’électricité sans réseau”

En vidant le garage de son oncle récemment disparu, un habitant du Var est tombé sur un vieux générateur poussiéreux. En y regardant de plus près, il découvre un système ingénieux, conçu en 1961 pour produire de l’électricité à partir… de l’eau de pluie. Un trésor oublié qui refait surface.

Une machine artisanale, mais brillante

L’appareil n’a rien d’un objet dernier cri : un boîtier en métal patiné, des tuyaux soudés grossièrement, et des pièces usées par le temps. Pourtant, la logique du montage est étonnamment claire. Le dispositif recueille l’eau de pluie stockée en hauteur, puis utilise sa chute pour faire tourner une petite turbine. Un alternateur convertit alors cette énergie mécanique en électricité. Simple, efficace, et surtout complètement indépendant du réseau électrique. À l’époque, une telle idée paraissait presque futuriste.

Ce générateur a été conçu et assemblé par un passionné d’électronique, un oncle un peu génial qui bricolait souvent dans son atelier. Le neveu, aujourd’hui très ému, se souvient : “Il parlait souvent d’autonomie énergétique. Il disait qu’un jour, les gens chercheraient à produire leur propre électricité. Il était sacrément en avance !”.

L’héritage d’un inventeur visionnaire

En 1961, le contexte français n’était évidemment pas le même. L’électricité disponible partout, et l’accès au réseau national ne posait pas de problème majeur. Mais dans certaines zones rurales ou pour des logements isolés, comme la maison de famille dans le Haut-Var, l’idée d’une source d’énergie autonome avait du sens. À lire Un poulailler démonté pour 30 cm d’empiétement foncier : le propriétaire témoigne de sa condamnation inattendue

Ce générateur n’a probablement pas servi bien longtemps, mais il illustre une volonté de se passer du pétrole et du nucléaire, déjà à l’époque. On peut y voir une forme d’utopie écologique avant l’heure. Brute et artisanale, certes, mais pleine de sens dans une société qui, aujourd’hui, cherche de plus en plus à revenir à des circuits courts et à des solutions localisées.

Une redécouverte qui résonne avec notre époque

Depuis qu’il a partagé sa trouvaille sur les réseaux sociaux, ce neveu reçoit pas mal de messages. Certains lui demandent les plans exacts, d’autres s’interrogent sur la remise en fonctionnement de l’engin. Une vidéo où l’on voit les éléments du système remis en place montre qu’en théorie, le générateur pourrait encore produire un petit courant.

Ce n’est évidemment pas suffisant pour alimenter une maison entière, mais pour alimenter de petits équipements ou un éclairage d’appoint, c’est déjà bien. Et ce genre de projet fait écho à des tendances actuelles :

La récupération de l’eau de pluie , désormais intégrée à de nombreuses constructions écologiques.

, désormais intégrée à de nombreuses constructions écologiques. Les micro-turbines hydroélectriques , de plus en plus exploitées pour les sites isolés.

, de plus en plus exploitées pour les sites isolés. Le retour d’intérêt pour les énergies sobres et les systèmes low-tech.

Un coup de cœur pour les amoureux de DIY

Certaines communautés en ligne l’ont tout de suite repéré : les fans de low-tech, d’autonomie énergétique, de van life ou d’habitat alternatif sont séduits par ce genre de création. Cela donne des idées, encourage à expérimenter, bricoleurs du dimanche comme ingénieurs éclairés.

À l’heure où les crises énergétiques poussent chacun à reconsidérer sa manière de consommer, cette machine des années 60 devient, presque malgré elle, une source d’inspiration. Et un bel hommage à ceux qui, loin des projecteurs, ont imaginé l’avenir à leur façon. À lire Une caméra filmant sa cour révèle un voisin lançant des pierres sur son chat : “je ne pensais pas qu’ils m’avaient filmé”