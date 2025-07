Un paon en liberté perturbe un quartier : “il hurlait la nuit et rayait les voitures”

Un paon en liberté s’est récemment installé dans un quartier résidentiel, déclenchant l’étonnement, mais aussi l’énervement de certains riverains. Bruyant, curieux et parfois agressif, l’oiseau a endommagé plusieurs véhicules et perturbé la tranquillité des habitants. Qui est ce visiteur inattendu, et d’où vient-il exactement ?

Une arrivée aussi surprenante qu’inexpliquée

Tout a commencé il y a quelques jours, lorsqu’un majestueux paon a été repéré près des maisons d’un quartier paisible. Bleu éclatant, queue en éventail, et allure royale, il a vite attiré les regards. Mais entre fascination et désagréments, les réactions ont été partagées.

Personne ne sait vraiment comment il est arrivé là. Aucune ferme ni refuge animalier ne signale de disparition dans les environs. Certains pensent qu’il aurait pu s’échapper d’un parc privé, tandis que d’autres évoquent un lâcher volontaire. Pour l’instant, le mystère reste entier et alimente les discussions du voisinage.

Des nuisances qui exaspèrent les riverains

Si les premières apparitions de l'animal ont fait sourire, l'ambiance a vite changé. Le paon s'est mis à crier la nuit, avec des vocalises puissantes proches du cri d'un chat en détresse. Ces hurlements nocturnes ont fortement perturbé le sommeil des habitants. « Il criait à 3 heures du matin, il réveillait toute la rue », raconte une résidente.

Autre souci : ses attaques imprévisibles contre les voitures. Séduit par les reflets ou croyant apercevoir un rival dans la carrosserie, le volatile a rayé plusieurs véhicules avec ses griffes. Une vraie galère pour ceux qui ont dû faire des allers-retours chez le garagiste.

L’intervention des autorités

Devant la multiplication des plaintes, la mairie et les services de protection animale ont été contactés. Le souci, c’est qu’un paon, aussi exotique soit-il, n’est pas considéré comme un animal sauvage. Les autorités locales, un peu dépassées au début, ont finalement décidé d’agir, mais la capture de l’oiseau s’est révélée plus compliquée que prévu. Rapide et méfiant, le paon a échappé à plusieurs tentatives.

Une équipe spécialisée a été appelée pour essayer de le capturer en douceur. En attendant, les habitants ont été invités à éviter tout contact et à ne pas nourrir l’animal, dans l’espoir qu’il finisse par se déplacer vers une zone plus adaptée.

Quelques conseils si un oiseau exotique débarque chez vous

Un paon dans la rue, ce n’est pas courant, mais ce n’est pas la première fois qu’un tel animal se retrouve en liberté. Voici quelques gestes utiles si cela vous arrive :

Ne pas le nourrir ni essayer de l’attraper vous-même

ni essayer de l’attraper vous-même Prévenir immédiatement la mairie ou la police municipale

la mairie ou la police municipale Éviter de s’en approcher , surtout s’il adopte un comportement agressif

, surtout s’il adopte un comportement agressif Protéger vos véhicules ou surfaces réfléchissantes, car il peut les confondre avec un adversaire

Ce drôle d'épisode rappelle à quel point la cohabitation entre humains et animaux peut parfois être imprévisible. Un paon en ville, c'est joli à regarder, mais très vite, ça peut devenir un vrai casse-tête.