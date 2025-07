Cette famille écope d’une amende pour avoir dormi dans leur van moteur éteint : “stationnement prolongé non autorisé”

Passer la nuit dans son van, moteur coupé, semble à première vue sans danger. Pourtant, une famille s’est vu infliger une amende après avoir simplement dormi sur une aire sans déranger personne. L’histoire fait débat : abus de réglementation ou véritable infraction silencieuse ? On vous raconte tout.

Une amende salée pour une nuit tranquille

Tout se passait bien pour cette famille en vacances lorsqu’ils ont décidé de passer la nuit dans leur van, garé sur un espace public. Le moteur était éteint, ils n’occasionnaient ni bruit ni déchets, et pourtant… le matin venu, surprise sur le pare-brise : un procès-verbal. Motif ? “Stationnement prolongé non autorisé”. De quoi se demander si dormir dans son véhicule sans bloquer la circulation et sans nuisance est désormais interdit. Ce type de sanction reste assez rare mais commence à se multiplier, notamment dans certaines régions où les vans aménagés sont de plus en plus nombreux.

Le camping sauvage de plus en plus encadré

Ces dernières années, la vanlife a explosé. Avec la liberté qu’offre ce mode de voyage, nombreux sont les vacanciers qui dorment dans des lieux publics — parkings, bords de route, aires de repos — lorsqu’aucune interdiction explicite n’est affichée. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Certaines collectivités locales renforcent désormais les contrôles sur ce type de stationnement nocturne, invoquant des problèmes de saturation, de salubrité ou de tranquillité publique. Il suffit pourtant parfois d’une simple nuit sans mouvement pour se retrouver hors des clous. Et c’est ce qui est arrivé à cette famille, pénalisée alors qu’il n’y avait pas de panneau d’interdiction visible. C’est là que l’affaire fait grincer des dents.

Ce que dit (et ne dit pas) la loi

En France, la frontière entre stationnement et camping peut être floue. Dormir dans son véhicule, moteur coupé, sans sortir de tables ni chaises est normalement considéré comme du simple stationnement. Ce n’est interdit que : À lire Grenouilles trop bruyantes : une amende infligée par la mairie “on n’est plus à la campagne ici”, justifie le maire

Si un arrêté municipal spécifique le mentionne

le mentionne Si un panneau signale une interdiction de rester la nuit

signale une interdiction de rester la nuit Ou si l’on occupe l’espace de manière prolongée avec installation extérieure

Dans le cas de cette famille, rien de tout ça ne semble avoir été constaté. Difficile de comprendre alors pourquoi cette contravention a été dressée, d’où la colère et l’incompréhension exprimée sur les réseaux sociaux.

Vanlifers, mieux vaut être prudents

Cet incident rappelle combien il est important de vérifier les règlements locaux avant de s’arrêter pour la nuit. Même si cela semble exagéré, certaines zones sont très strictes. Et les amendes peuvent vite gâcher la sérénité des vacances. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, voici quelques conseils utiles :

Privilégier les aires spécifiquement dédiées aux vans et camping-cars

aux vans et camping-cars Repérer les panneaux de stationnement dès l’arrivée sur un lieu

dès l’arrivée sur un lieu Se renseigner sur les arrêtés municipaux via les sites des mairies ou les applis pour voyageurs

via les sites des mairies ou les applis pour voyageurs Ne pas rester plus de 24h au même endroit

Car même si ce genre de mésaventure paraît injuste, mieux vaut jouer la carte de la discrétion. La popularité croissante de la vanlife attire aussi les regards… parfois un peu trop sévères.