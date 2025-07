Un touriste capture un crabe violoniste protégé : “on lui a dit que c’était une espèce surveillée” mais trop tard, un signalement est lancé

Alors qu’il se promenait dans une réserve naturelle du Sud-Ouest, un touriste a cru bon d’attraper un drôle de petit crabe coloré. Malheureusement, il s’agissait d’une espèce protégée, le crabe violoniste. Le geste, filmé et diffusé, a déclenché l’ouverture d’une enquête pour atteinte à la faune sauvage.

Une espèce rare et très surveillée

Le crabe violoniste (Uca tangeri), reconnaissable à sa pince démesurée chez les mâles, vit principalement sur les rivages sablonneux ou vaseux de la façade atlantique. S’il est parfois observable dans certains marais ou estuaires, il reste rare. Ce petit crustacé joue un rôle important dans l’équilibre écologique des milieux côtiers.

Depuis plusieurs années, cette espèce fait l’objet d’un suivi scientifique très sérieux. Elle est classée « en préoccupation mineure » sur la liste rouge de l’UICN au niveau global, mais certaines populations européennes sont en régression. C’est notamment pour cette raison que le fait de le capturer, même brièvement, est interdit dans certaines zones protégées françaises, comme les réserves naturelles ou les zones Natura 2000.

La scène a eu lieu la semaine dernière, dans une zone réglementée en bord de Garonne, accessible aux visiteurs mais soumise à des règles strictes pour la préservation de la faune. Plusieurs témoins affirment avoir vu le touriste s’intéresser avec insistance à ces petits crabes sortant de leur terrier au moment de la marée basse. Appareil photo autour du cou, il aurait fini par en saisir un à la main et le mettre dans une boîte pour l’observer de plus près. À lire Cette famille écope d’une amende pour avoir dormi dans leur van moteur éteint : “stationnement prolongé non autorisé”

Des riverains l’ont pourtant averti

Ce qui choque aujourd’hui, c’est que plusieurs promeneurs interrogés ont confié avoir prévenu le touriste de ne pas toucher ces animaux. « On lui a dit que c’était une espèce protégée, on lui a même montré un panneau à l’entrée du chemin », témoigne un couple de locaux habitué du coin. Malheureusement, le message n’a pas été entendu ou jugé secondaire.

Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo, prise discrètement par un témoin, a commencé à circuler le lendemain. On y voit un homme, visiblement étranger, en train de manipuler le crabe avec précaution avant de le replacer dans sa boÎte. On ne distingue pas clairement s’il le relâche ensuite.

Résultat : plusieurs signalements ont été déposés auprès de l’Office français de la biodiversité (OFB), qui a confirmé avoir ouvert une procédure pour infraction environnementale. Un porte-parole a rappelé qu’il est interdit de manipuler ou capturer des espèces protégées, quelle que soit la durée de l’acte, même par simple curiosité.

Ignorance ou négligence ?

S’il est évidemment possible que le touriste n’ait pas compris la portée de son geste, cela n’exclut pas la responsabilité. En matière de protection de la nature, la loi est très claire : nul n’est censé ignorer que certaines espèces sont strictement surveillées et que leur capture, même temporaire, constitue un délit passible d’amende.

Ce genre de comportement, malheureusement encore trop courant, met en lumière un vrai problème : le manque d’information claire sur site, mais aussi l’absence d’éducation environnementale de base. Pourtant, les panneaux d’information sur la faune locale, souvent traduits en plusieurs langues dans les zones touristiques, sont là pour guider les visiteurs. À lire Grenouilles trop bruyantes : une amende infligée par la mairie “on n’est plus à la campagne ici”, justifie le maire

Dans le cas de ce crabe violoniste, les conséquences écologiques d’un tel geste sont peut-être minimes individuellement, mais elles s’additionnent. Cela fragilise les efforts de conservation menés par les scientifiques et les bénévoles sur le terrain.

Comment éviter ce genre d’incident ?

Lire les panneaux d’information à l’entrée des sites naturels

d’information à l’entrée des sites naturels Ne pas toucher aux animaux sauvages, quelle que soit leur taille

aux animaux sauvages, quelle que soit leur taille Rester sur les chemins balisés et ne pas déranger les habitats naturels

balisés et ne pas déranger les habitats naturels Signaler sans agressivité les comportements à risque auprès des autorités

Même en vacances, un peu de vigilance et de respect peut faire toute la différence. Ça vaut le détour de s’intéresser aussi à ce qui vit sous nos pieds.