Un locataire expulsé pour avoir caché 3 serpents : « la propriétaire a hurlé en découvrant le terrarium dans le salon »

Un locataire a été expulsé de son appartement après que sa propriétaire a découvert, à sa grande surprise, un terrarium renfermant trois serpents dans le salon. Une situation inattendue qui a déclenché un conflit entre droit du locataire, règles de cohabitation et… phobie des reptiles.

Une surprise qu’elle n’est pas prête d’oublier

Tout part d’une visite de routine. La propriétaire, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de son locataire depuis plusieurs semaines, décide de se rendre sur place pour vérifier l’état du logement. Elle pensait y trouver un appartement tranquille et en ordre. Sauf qu’en arrivant dans le salon, c’est un tout autre décor qui l’attendait.

En plein milieu de la pièce, un immense terrarium trône, habité par trois serpents. Selon son témoignage, elle a littéralement hurlé en les découvrant. Ni prévenue ni consultée, elle affirme n’avoir jamais donné son accord pour qu’un tel élevage ait lieu dans son bien. L’émotion a rapidement laissé place à l’indignation, et elle a demandé l’expulsion immédiate du locataire.

Un élevage non déclaré et interdit par le bail

Selon la propriétaire, le contrat de location stipulait clairement qu'aucun animal n'était autorisé sans son accord préalable. Une clause que le locataire aurait ignorée en choisissant de faire cohabiter trois reptiles avec lui, en toute discrétion. À ses yeux, cette dissimulation constituait une violation grave du bail.

De son côté, le locataire se serait défendu en affirmant que les serpents étaient inoffensifs et parfaitement sécurisés dans leur habitat. Il aurait même précisé qu’ils étaient nourris régulièrement et qu’il s’agissait de reptiles communs, utilisés comme animaux de compagnie. Mais cela n’a pas suffi à calmer les inquiétudes de la propriétaire.

Une procédure rapide et sans appel

Face au refus du locataire de retirer ses animaux, la propriétaire a entamé une procédure d’expulsion. Les démarches ont pris quelques semaines, mais la justice lui a donné raison. Le contrat interdisait la présence d’animaux, et le juge a retenu qu’il s’agissait d’une infraction volontaire aux termes du bail. Le locataire a donc été contraint de quitter les lieux, avec ses trois pensionnaires.

La situation a provoqué beaucoup de réactions dans l’entourage du quartier, et même en ligne, où certains s’étonnent qu’un simple serpent puisse valoir une expulsion. Pourtant dans les faits, plusieurs éléments peuvent justifier une telle décision.

Ce que dit la loi sur les animaux en location

En France, la loi interdit au propriétaire d’interdire systématiquement les animaux dans une location vide. Mais s’il s’agit d’animaux jugés « dangereux » ou peu compatibles avec un cadre collectif, alors des restrictions peuvent s’appliquer. Pour les animaux non domestiques comme les reptiles, le locataire doit obtenir une autorisation, comme c’était le cas ici.

De plus, les serpents réveillent fréquemment des phobies — ce qui peut générer de vives tensions entre bailleurs et locataires. Dès lors, toute présence inhabituelle nécessite un dialogue précoce et transparent pour éviter ce genre de malentendu… ou d'expulsion brutale.

Un cas qui divise : peut-on tout garder chez soi quand on est locataire ?

Ce type d’histoire soulève une vraie question : que peut-on légalement garder dans un logement loué sans l’accord du propriétaire ?

Voici une petite liste qui peut vous éclairer :

Les chiens et les chats , considérés comme animaux domestiques, sont en principe autorisés sauf s’ils causent des troubles.

, considérés comme animaux domestiques, sont en principe autorisés sauf s’ils causent des troubles. Les animaux exotiques (serpents, iguanes, araignées) nécessitent souvent un permis ou un accord spécifique .

(serpents, iguanes, araignées) nécessitent souvent un . Les espèces protégées ou dangereuses sont strictement encadrées voire interdites dans certains cas.

ou dangereuses sont strictement dans certains cas. En copropriété , le règlement de l’immeuble peut également restreindre certains types d’animaux.

, le règlement de l’immeuble peut également d’animaux. Toute modification du logement (comme l’installation d’un terrarium encombrant) doit souvent être approuvée par le bailleur.

Dans cette affaire, c’est donc autant la nature des reptiles que leur discrète installation au cœur du salon qui ont motivé une réaction aussi radicale. Et visiblement, la propriétaire ne compte pas oublier cette visite de si tôt.