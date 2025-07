Cette ancienne prison génère encore de l’électricité grâce au pédalage forcé des détenus : “on pédalait 6 h par jour, sans choix possible”

Au cœur d’une vallée reculée d’Europe, une prison aujourd’hui à l’abandon continue de produire de l’électricité grâce à un système étonnant : des vélos reliés à des générateurs, activés autrefois par des détenus contraints de pédaler pendant des heures chaque jour. Un vestige méconnu d’un passé énergétique pas si lointain.

Une prison où pédaler n’était pas un choix

Pendant plusieurs décennies, cette ancienne prison italienne — aujourd’hui hors service — a fonctionné avec un système quasi expérimental : les détenus étaient contraints de pédaler six heures par jour sur des vélos fixés au sol, reliés à des alternateurs qui produisaient de l’électricité.

Selon les témoignages recueillis récemment, ce travail n’était pas présenté comme une activité volontaire. Un ex-détenu confie : “On pédalait 6 heures par jour, sans choix possible. C’était éreintant. On terminait la journée épuisés.” Ce pédalage imposé servait principalement à alimenter une partie de l’établissement en énergie. Mais le système produisait parfois aussi de l’électricité transférée au réseau de la commune voisine dans les périodes de forte demande.

Le plus troublant ? Même après sa fermeture officielle, l'installation continue de fonctionner par intermittence avec des batteries autonomes, encore rechargées par des pédales actionnées mécaniquement aujourd'hui.

Un système énergétique inventif… mais très discutable

L’idée peut faire sourire tant elle semble sortir d’un roman dystopique. Et pourtant, à l’époque, ce modèle avait été salué par certains responsables locaux comme une solution “écologique et éducative” — pensez pédagogie par l’effort et réinsertion par le travail.

Mais dans les faits, la réalité était bien plus grise. Il ne s’agissait pas d’un projet de bénévolat environnemental ou de remise en forme. L’aspect imposé du pédalage rend ce dispositif très discutable au regard des droits fondamentaux. Les détenus n’étaient pas rémunérés, et très peu informés sur la finalité réelle de leur effort physique.

Certains jours, en cas de coupure extérieure, toute la prison dépendait directement de l’énergie produite par ces vélos. C’était du “sport énergétique” poussé à l’extrême.

Encore des traces visibles aujourd’hui

Le bâtiment est désormais désaffecté, mais il est parfois ouvert aux visites dans le cadre d’événements culturels ou d’explorations encadrées. Une partie du dispositif énergétique est encore en place, rouillée mais bien visible :

Des rangées de vélos statiques reliés à d'anciens alternateurs

Des câbles menant à des batteries de stockage murales

Des panneaux explicatifs ajoutés après coup par une association locale d'histoire

C'est assez fou à voir sur place, presque irréel.

Une mémoire électrique pas totalement oubliée

Si le lieu intrigue quelques passionnés d’urbex et d’histoire industrielle, il relance aussi régulièrement le débat autour des formes de travail forcé en prison et de la frontière entre réinsertion et exploitation.

En Italie comme ailleurs, l’idée d’utiliser des prisons comme source de main-d’œuvre énergétique a traversé plusieurs décennies, mais ce modèle spécifique semble unique. Ce qu’on appelle aujourd’hui une solution verte ou résiliente peut aussi cacher un héritage bien moins reluisant.

Et dans le cas de cette prison cyclo-électrique, l’histoire nous rappelle que derrière chaque innovation se cache souvent une réalité humaine complexe — et parfois bien oubliée.