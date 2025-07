Cette maison de 1887 produit encore sa propre énergie grâce à une roue secrète « elle tourne même en été »

Nichée au bord d’un ruisseau paisible en Angleterre, cette maison construite en 1887 continue de produire sa propre énergie sans interruption grâce à un système ingénieux rarement vu aujourd’hui. Le tout repose sur une roue hydraulique soigneusement dissimulée, qui tourne sans relâche… même l’été, lorsqu’on s’attendrait à ce que le cours d’eau s’essouffle.

Une technologie du XIXe siècle toujours en marche

À première vue, cette maison a tout du cottage victorien traditionnel. Murs en pierre, vigne grimpante, cheminée fumante l’hiver… mais ce qui la distingue vraiment, c’est cette vieille roue à aubes installée dès sa construction. Elle est presque invisible pour les visiteurs, dissimulée derrière des feuillages et intégrée dans la descente d’eau qui longe la propriété. Pourtant, c’est elle qui alimente encore aujourd’hui toute l’habitation en électricité.

Le plus fou, c’est sa constance. On pourrait croire que cette roue ne fonctionne que pendant les saisons de pluie, mais non : elle tourne même pendant les périodes estivales, grâce à un dispositif ingénieux qui canalise un flux d’eau régulier depuis une source souterraine à débit stable. Plutôt malin, non ?

Loin d'être un simple vestige décoratif ou un clin d'œil au passé, cette roue est pleinement fonctionnelle. Elle alimente le circuit électrique de la maison, pompe de l'eau, éclaire les pièces et fait même fonctionner des appareils électroménagers basiques. Une autonomie énergétique qui laisse songeur à l'heure où l'on parle de sobriété énergétique.

Un système qui fascine autant qu’il inspire

Quand on regarde les détails techniques, on comprend la solidité de ce système. La roue hydraulique est faite en fonte et en bois renforcé, avec un mécanisme d’engrenages restauré il y a environ vingt ans. Elle est reliée à une ancienne dynamo qui convertit l’énergie mécanique en courant continu, stocké ensuite dans des batteries modernes. Une belle manière de faire cohabiter tradition et technologie actuelle.

Ce qui est particulièrement touchant, c’est que rien ou presque n’a été changé depuis plus d’un siècle. La famille qui réside sur place (ils sont trois générations à en prendre soin) veille à entretenir la roue comme un trésor… ce qu’elle est, en réalité. Ici, pas de panneaux solaires sur le toit, pas de groupe électrogène en cachette : tout repose sur cette source d’énergie naturelle, lente mais constante.

Pourquoi c’est si rare aujourd’hui ?

La plupart des maisons à roue hydraulique en Europe ont été abandonnées ou détruites après la généralisation du réseau électrique au XXe siècle. Celles qui subsistent sont généralement des moulins réhabilités à usage décoratif ou touristique. Le fait que cette maison de 1887 ait conservé sa fonction énergétique de manière totalement autonome en fait une vraie rareté.

Même les experts en énergies renouvelables reconnaissent le génie de cette installation. Elle repose sur une ressource locale, n’émet aucune émission polluante et ne nécessite que très peu d’entretien. On est ici dans ce qu’on appelle aujourd’hui les :

« low tech » : systèmes intelligents

à faible impact

conçus pour durer

Un modèle pour l’avenir ?

Alors que de plus en plus de gens cherchent à se détacher des grandes infrastructures pour vivre de manière plus durable, ce genre de maison inspire. Ce n'est pas seulement une curiosité historique : c'est un vrai petit bijou d'ingéniosité, qui prouve qu'un mode de vie autonome est possible, même avec une technologie vieille de plus d'un siècle.

À la clé, moins de dépendance au réseau, une facture d’électricité réduite à zéro, et une vraie fierté pour les habitants. Franchement, ça vaut le détour.