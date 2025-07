Bivouac en altitude : face à la saturation touristique, les élus restreignent fortement les zones autorisées

Dormir à la belle étoile en pleine montagne, c’est un rêve pour beaucoup. Pourtant, face à une fréquentation touristique qui explose dans certaines régions alpines et pyrénéennes, plusieurs élus ont décidé de restreindre sérieusement la pratique du bivouac en altitude. Désormais, camper en pleine nature ne sera plus si simple.

Bivouac en haute montagne : des limites plus strictes

Ces dernières années, la montagne est devenue une destination prisée pour tous ceux qui cherchent à s’évader loin du tumulte urbain. Résultat, le bivouac, qui consiste à passer la nuit en pleine nature sans structure fixe (souvent sous tente ou à la belle étoile), a connu un vrai boom. Une tendance encouragée par la démocratisation du matériel outdoor léger et l’influence des réseaux sociaux, avec leurs images de réveils face aux sommets.

Mais ce succès a un revers : surfréquentation de certaines zones sensibles, déchets laissés sur place, dégradation des sols et perturbation de la faune sauvage. Des comportements problématiques qui poussent aujourd’hui certains élus à prendre des mesures radicales. Dans plusieurs départements de montagne, comme la Savoie ou les Hautes-Pyrénées, des arrêtés municipaux et préfectoraux interdisent désormais le bivouac au-delà de certaines altitudes ou dans des zones spécifiques.

Un impact concret pour les randonneurs

Ces nouvelles règles ne sont pas anecdotiques. Dans la Vanoise, par exemple, toute installation de tente au-dessus de 2 500 mètres est interdite, sauf exception. Les parcs nationaux, eux, avaient déjà défini des zones précises et des horaires stricts pour le bivouac, souvent entre 19h et 9h. Mais avec cette évolution, certaines communes vont plus loin et entendent purement et simplement bannir la pratique dans certains espaces trop vulnérables.

Ça peut franchement compliquer les itinéraires des amateurs de trek sur plusieurs jours, notamment ceux qui aiment programmer des randonnées en semi-autonomie. Si dormir dans un refuge est une option, elle suppose souvent de réserver bien à l’avance, avec un coût non négligeable et moins de liberté sur le parcours.

Pourquoi ces mesures sont jugées nécessaires

Du côté des élus et des gestionnaires d’espaces naturels, cette décision se justifie par une volonté de préserver des milieux déjà fragiles. L’altitude rend les écosystèmes particulièrement sensibles, avec une flore qui met des années à se régénérer et une faune facilement dérangée par le passage humain. À cela s’ajoute le risque sanitaire : certains sites où le bivouac était pratiqué de manière intense montraient de réels signes de pollution, notamment à cause du non-respect des règles de base (déchets, feux sauvages, toilettes improvisées).

C’est aussi une manière d’instaurer un usage plus régulé de la montagne. Car si beaucoup de randonneurs sont respectueux, d’autres profitent du flou juridique autour du bivouac pour ériger de véritables campements en altitude, avec parfois barbecue et groupe électrogène inclus. Là, on est loin du bivouac traditionnel et discret.

Quelles alternatives si on aime dormir en pleine nature ?

Heureusement, tout n’est pas interdit. Dans certaines régions, le bivouac reste autorisé mais à condition de respecter des règles très précises. Il est toujours conseillé de se renseigner auprès des mairies ou des offices de tourisme avant de partir. Et pour ceux qui veulent vivre une expérience proche du bivouac sans contrevenir aux régulations, il existe des options intéressantes :

Dormir à proximité des refuges , dans les zones prévues à cet effet

, dans les zones prévues à cet effet Opter pour des aires de bivouac aménagées avec sanitaires

aménagées avec sanitaires Partir avec un accompagnateur en montagne qui connaît les zones autorisées

qui connaît les zones autorisées Tenter le trek plus bas en altitude, là où la réglementation est souvent plus souple

Prendre soin de la montagne, c'est aussi repenser nos pratiques. Pour continuer à profiter des paysages époustouflants tout en les préservant, ces nouvelles règles sont peut-être un rappel utile : l'aventure, oui, mais pas à n'importe quel prix.