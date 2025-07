Assistante maternelle agréée : son revenu réel avec 3 enfants gardés et “des journées de 12 heures pour rester indépendante”

Garder trois enfants tous les jours chez soi, c’est le choix qu’a fait une assistante maternelle agréée pour travailler de manière indépendante. Elle a accepté de dévoiler les dessous de son quotidien et surtout de son salaire, parfois sous-estimé. Entre longues journées et revenus variables, la réalité est souvent plus nuancée qu’on le pense.

Un rythme soutenu pour rester libre

C’est l’une des raisons principales qui poussent certaines femmes à se tourner vers le métier d’assistante maternelle : la volonté de travailler chez soi tout en gardant une certaine liberté dans l’organisation. C’est le cas d’Isabelle, 37 ans, qui exerce ce métier depuis plus de 5 ans. Elle garde actuellement trois enfants à son domicile, de 7h à 19h, cinq jours par semaine.

Ses journées sont intenses, rythmées par les repas, les siestes, les jeux et les tâches ménagères liées à l’accueil des petits. « C’est clairement un travail physique et mental« , explique-t-elle. Et en effet, rares sont les pauses, et l’attention doit rester constante. Mais malgré la charge, elle ne regrette pas ce choix. « Je ne veux pas être salariée d’une crèche ou d’un patron. Travailler chez moi, décider de mon emploi du temps, c’est ce qui me convient. »

Combien gagne-t-elle exactement ?

Avec trois enfants à temps plein, on pourrait croire que le revenu est plutôt confortable. Dans les faits, Isabelle touche environ 3 100 euros brut par mois, une fois tous les contrats signés. Mais ce montant cache plusieurs réalités. À lire Remplir sa piscine avec l’eau de pluie du toit : attention, c’est illégal sans filtre agréé selon la réglementation environnementale

D’abord, ce n’est pas un salaire fixe. Tout dépend du nombre de jours travaillés dans le mois, des absences des enfants, des vacances des parents ou éventuelles ruptures de contrat. Ensuite, il ne s’agit pas d’un salaire net : elle doit en déduire des cotisations sociales qu’elle paie en tant que professionnelle indépendante (URSSAF, impôts, assurance, etc.).

Au final, elle estime gagner environ 2 200 à 2 400 euros net par mois, ce qui reste supérieur au SMIC, mais pas sans concessions. Elle travaille en moyenne plus de 60 heures par semaine, sans compter le ménage, la gestion des règles administratives, ou les formations imposées par le département.

Des conditions strictes et un engagement familial

Être assistante maternelle ne se résume pas à aimer les enfants. Il faut un agrément délivré par le Conseil départemental, qui passe par une formation initiale, une validation de logement (propreté, sécurité, espace suffisant), et des normes strictes à respecter au quotidien.

C’est aussi une profession qui envahit l’espace personnel. Isabelle a transformé une partie de son séjour en salle de jeux, ses horaires n’ont rien de « classiques », et sa vie de famille est rythmée par les horaires des parents employeurs. « Tu vis avec des enfants qui ne sont pas les tiens du matin au soir, c’est un métier particulier », reconnaît-elle.

Mais elle s’adapte, avec organisation et patience, et souligne que certains avantages compensent : À lire Cette turbine miniaturisée dans un puits produit de l’électricité sans interruption depuis 60 ans : “elle ne s’est jamais arrêtée”

pas de transport à faire

une certaine autonomie

et l’instauration d’un lien très fort avec certains enfants et leurs familles

Un métier de passion plus qu’un choix financier

Choisir cette voie, ce n’est pas seulement pour l’argent. Isabelle le dit clairement : « Si tu fais ça juste pour gagner ta vie confortablement, ce n’est pas le bon plan. Il faut aimer ça, vraiment. »

Les responsabilités sont nombreuses, l’engagement est constant, et la reconnaissance souvent absente. Pourtant, elle ne se voit pas faire autre chose. Elle note aussi que le métier s’est davantage professionnalisé ces dernières années, avec des recommandations nationales, des droits renforcés, et une meilleure information via le site monenfant.fr et les relais petite enfance.

Mais pour beaucoup comme elle, le vrai défi reste de faire comprendre tout ce que ce métier implique, au-delà des couches et des goûters. Et ça, c’est encore un peu flou aux yeux du grand public.