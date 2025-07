Un couple expulsé d’un camping pour leur dôme écolo jugé dangereux : “la structure tenait avec des tendeurs et des palettes”

Ils pensaient simplement passer un beau séjour en camping avec leur hébergement insolite, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Un couple s’est vu expulsé d’un camping dans la Loire après avoir monté un dôme écolo jugé dangereux par la direction. Retour sur ce curieux incident qui relance le débat entre innovation et sécurité.

Un habitat en dôme installé… et contesté

Le couple, adepte de solutions durables, avait fabriqué eux-mêmes un dôme géodésique pour camper de manière plus écologique. La structure était plutôt imposante et originale : un assemblage de matériaux de récupération, des palettes, quelques tendeurs et une toile pour la recouvrir. L’idée était de créer un abri respectueux de l’environnement et facile à monter.

Mais une fois la structure installée dans un camping du département de la Loire, les responsables du site n’ont pas tardé à réagir. En cause, la sécurité de l’installation. Selon eux, le dôme n’était pas suffisamment stable ni conforme aux règles du camping. Résultat, le couple a dû plier bagage.

Une décision qui divise

L'expulsion du couple n'a pas manqué de faire réagir. Certains campeurs ont salué l'audace du projet, appréciant la créativité et l'engagement écologique des deux constructeurs. D'autres, en revanche, ont compris la décision du camping, pointant les risques en cas de vents forts ou d'effondrement de la structure.

Il faut dire que le dôme reposait sur un assemblage plutôt artisanal. Les tendeurs permettaient de maintenir la forme, mais sans véritable ancrage au sol, l’ensemble pouvait bouger. Les palettes servaient de base, sans fondation stable. Cela peut vite devenir un casse-tête pour la sécurité d’un site ouvert au public.

L’innovation au cœur des pratiques de camping

Ce type d’initiative n’est pas isolé. Ces dernières années, on voit fleurir partout en France des hébergements alternatifs pour faire du camping autrement. Yourtes, cabanes perchées ou tiny houses, les formes se diversifient avec toujours l’idée de limiter son impact tout en vivant une expérience différente. Une tendance qui séduit particulièrement les jeunes voyageurs et les familles en quête de déconnexion.

Le dôme géodésique, justement, s’inscrit dans cette mouvance. Léger, renouvelable et montable en quelques heures, il séduit celles et ceux qui pratiquent le “slow tourisme”. Mais ce genre d’installation reste encore flou juridiquement. Dès qu’on sort du traditionnel mobil-home ou de la tente classique, les règles deviennent plus strictes.

Ce que dit la réglementation

En France, chaque camping fixe ses propres conditions d’accueil, mais ils doivent tous respecter un cadre légal général. Les hébergements doivent être sûrs, stables, et ne pas gêner ni mettre en danger les autres vacanciers. Une structure comme un dôme, surtout DIY (fait maison), peut vite poser problème si elle n’est pas certifiée ou ancrée solidement au sol.

C'est là que le bât blesse : si l'intention est bonne, le montage de ce dôme ne répondait visiblement pas aux minimas de sécurité imposés sur le terrain. Le camping aurait alors pris la décision de faire prévaloir la sécurité sur l'originalité.

Ce que le couple aurait pu faire autrement

Avant de s’installer, il aurait peut-être suffi de prévenir le camping et de montrer des plans ou des photos du dôme. Certains terrains, plus ouverts aux hébergements atypiques, auraient peut-être accepté le projet, voire aidé à sécuriser l’installation.

Voici quelques conseils pour camper de façon inventive sans se faire expulser au passage :

Toujours prévenir le camping avant avec une description précise du logement

le camping avant avec une du logement Vérifier la stabilité de la structure, surtout contre le vent

de la structure, surtout contre le Prévoir un ancrage au sol ou demander l’aide des équipes techniques du camping

au sol ou demander l’aide des du camping Vérifier les contraintes locales et les éventuelles autorisations nécessaires

Une histoire qui confirme qu’en matière d’écologie et d’innovation, il faut parfois composer avec les règles déjà en place. Un peu frustrant pour les inventifs, mais nécessaire pour que tout le monde campe tranquille.