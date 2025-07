Pension Agirc-Arrco : un minimum de 1 200 € garanti pour les carrières longues “ça va changer la vie de beaucoup de gens”

Bonne nouvelle pour les futurs retraités ayant commencé à travailler jeunes : depuis le 1er avril, l’Agirc-Arrco garantit un minimum de 1 200 € pour les carrières longues. Une mesure qui va concrètement améliorer le quotidien de milliers de personnes, souvent pénalisées par une retraite jugée insuffisante.

Un coup de pouce bienvenu pour les travailleurs précoces

Cette réforme concerne les Français partis à la retraite à taux plein dès l’âge légal grâce au dispositif “carrière longue”. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et cotisé suffisamment d’années, vous êtes potentiellement concerné. L’objectif est clair : compléter les pensions de base et complémentaire pour atteindre un revenu minimum mensuel de 1 200 € bruts, tous régimes confondus.

Jusqu’à maintenant, certains retraités ayant eu une longue carrière, parfois physiquement éprouvante, touchaient moins que ce seuil symbolique. Ce nouveau filet de sécurité va donc vraiment compter pour bon nombre d’entre eux. Comme l’a souligné Franck Riester, ministre en charge des Retraites, “ça va changer la vie de beaucoup de gens”.

Un dispositif automatique… sous conditions

Attention cependant, cette majoration complémentaire ne s’applique pas à tout le monde. Elle concerne uniquement les nouveaux retraités à partir du 1er avril 2024, remplissant déjà les critères d’une carrière longue. Et elle ne nécessite aucune demande à faire : si vous êtes éligible, l’Agirc-Arrco applique automatiquement le complément. À lire Elle remplit sa piscine avec l’eau du cimetière : “je ne savais pas que c’était une borne sacrée”, elle écope d’une amende surprenante

Ce que cela signifie concrètement, c’est que :

Si votre pension totale (de base + complémentaire) est inférieure à 1 200 € bruts ,

, Que vous êtes parti à taux plein sous le dispositif “carrière longue” ,

, Et que vous êtes retraité depuis le 1er avril 2024,

Alors, vos points Agirc-Arrco seront revalorisés pour vous permettre d’atteindre ce montant minimum mensuel.

Certains ne seront pas concernés

Ce nouveau minimum ne s’applique pas aux retraités qui ont arrêté de travailler avant le 1er avril ou à ceux partis avec une carrière dite “normale”, c’est-à-dire sans avoir cotisé assez tôt pour bénéficier du dispositif carrière longue.

De même, ce n’est pas un minimum généralisé à tous les retraités. Il ne s’agit pas d’un nouveau minimum vieillesse ou d’un revenu universel pour les seniors. C’est une mesure ciblée, pensée comme une juste reconnaissance de l’effort fourni par ceux qui ont commencé très jeunes à travailler.

Un rattrapage de justice sociale, selon les syndicats

Pour les syndicats, cette mesure est un pas positif. Ils rappellent depuis des années que les carrières longues, souvent exercées dans des métiers physiques ou peu valorisés, étaient injustement défavorisées par le système de retraite. Ce minimum garantit donc une meilleure équité, sans pénaliser les autres profils de retraités. À lire Un couple expulsé d’un camping pour leur dôme écolo jugé dangereux : “la structure tenait avec des tendeurs et des palettes”

Et même si 1 200 € brut par mois, ce n’est pas un luxe dans le contexte actuel, cela représente malgré tout une sécurité additionnelle non négligeable pour des milliers de foyers. On parle ici d’une augmentation mensuelle de plusieurs dizaines à centaines d’euros selon les cas.

L’Agirc-Arrco se modernise aussi

Au-delà de ce dispositif, l’Agirc-Arrco continue d’évoluer. Depuis la réforme des retraites entrée en vigueur en 2023, le régime complémentaire s’est ajusté pour mieux prendre en compte les parcours professionnels diversifiés et parfois morcelés de nos générations. La possibilité d’acheter des points pour des périodes d’inactivité ou de congé parental témoigne aussi de ce changement de regard sur la carrière.

Finalement, cette revalorisation à 1 200 € est plus qu’un simple chiffre. C’est le signe que les institutions entendent mieux reconnaître le travail de toute une vie, même quand il a commencé très tôt et dans des conditions parfois dures. Et ça, clairement, c’est une bonne nouvelle.