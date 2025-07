Elle remplit sa piscine avec l’eau du cimetière : “je ne savais pas que c’était une borne sacrée”, elle écope d’une amende surprenante

Remplir sa piscine quand on habite en pleine chaleur, c’est tentant. Mais pour cette habitante d’un petit village du Sud-Ouest, cette décision s’est soldée par une amende inattendue. En cause, l’utilisation d’une borne d’eau du cimetière… pas comme les autres. Retour sur une histoire pour le moins étonnante.

Une borne d’eau pas si banale

C’est dans la commune d’environ 500 habitants que les faits ont eu lieu. Une résidente, souhaitant remplir tranquillement sa piscine privée, a décidé de venir utiliser la borne d’eau publique située à l’entrée du cimetière du village. À première vue, rien de choquant : l’eau coule, la borne est accessible et non verrouillée. Ce qu’elle ignorait, c’est qu’elle venait d’utiliser une borne dite “sacrée”.

Cette borne n’était pas destinée à un usage domestique mais exclusivement aux besoins du cimetière. Dans certaines communes, l’eau fournie à cet endroit est considérée comme spéciale, car elle peut avoir une fonction rituelle ou issue de vieux accords entre la commune et le diocèse. Résultat : son geste, aussi anodin qu’il puisse paraître, n’a pas du tout été vu d’un bon œil.

Une sanction sévère… et une vraie surprise

Peu après son passage, les autorités locales sont rapidement intervenues. Une plainte a été déposée, et l'habitante a écopé d'une amende de 450 euros. Fou, non ? D'autant plus qu'elle s'est défendue en affirmant ne pas savoir que cette borne avait un statut particulier.

Interrogée par la presse locale, elle a confié : “Je ne savais pas que c’était une borne sacrée. Je pensais juste emprunter un peu d’eau, comme beaucoup le font pendant les périodes de sécheresse.” Certains voisins ont d’ailleurs reconnu que la situation semble confuse, puisque aucune signalisation particulière ne précisait la fonction spirituelle ou réglementée de la borne.

L’eau des cimetières, pas comme les autres

Ce cas peut paraître extrême, mais il met en lumière une question importante que peu de gens se posent : peut-on se servir librement de l’eau dans les lieux publics, notamment dans les cimetières ? La réponse n’est pas si simple.

Dans beaucoup de communes, la borne du cimetière est destinée uniquement à l’entretien des tombes. Parfois connectée à un réseau différent, elle n’est pas censée alimenter des réservoirs privés comme des piscines ou des camping-cars.

Par ailleurs, cette eau peut être non potable ou facturée spécifiquement à la commune. Utilisée à outrance, elle peut même créer des tensions entre habitants et les autorités locales, surtout en période de sécheresse.

Ce qu’il faut retenir pour éviter les mauvaises surprises

Si l'histoire de cette habitante fait le tour du web, elle rappelle qu'il vaut mieux se renseigner avant d'utiliser une ressource publique. Et encore plus quand cela touche à des espaces sensibles comme les cimetières.

Voici quelques conseils simples à garder en tête :

Toujours vérifier s’il y a une signalisation sur les bornes d’eau dans les lieux publics

sur les bornes d’eau dans les lieux publics Demander à la mairie si la borne est connectée à l’eau de ville ou à une source dédiée

ou à une source dédiée Éviter d’utiliser ce type d’eau pour un usage personnel non prévu

Penser aux conséquences, surtout en période de sécheresse réglementée

Finalement, cette histoire devient presque un petit rappel citoyen : quand il s’agit d’eau, mieux vaut ne pas plonger tête la première.