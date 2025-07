Succession : les plus de 65 ans titulaires d’un Livret A peuvent demander un transfert prioritaire « je ne le savais pas »

Si vous avez plus de 65 ans et que vous possédez un Livret A, vous pouvez bénéficier d’une règle particulière au moment d’une succession. Peu de gens le savent, mais un transfert prioritaire de votre compte est possible. Ce droit, plutôt discret, peut pourtant faire une vraie différence pour vos proches.

Un droit peu connu pour les détenteurs du Livret A

Le Livret A est sans doute le livret d’épargne préféré des Français. Sécurisé, exonéré d’impôts et disponible à tout moment, il séduit des millions de personnes, toutes générations confondues. Mais ce que très peu de détenteurs savent, c’est que des dispositions spécifiques existent pour celles et ceux ayant franchi le cap des 65 ans.

Concrètement, en cas de décès, les épargnants âgés peuvent demander que leur Livret A soit transféré de manière prioritaire dans le cadre d’une succession. L’objectif ? Simplifier le traitement du compte et éviter les délais parfois longs liés aux procédures bancaires classiques. Ce droit vise à faciliter le déblocage des fonds au profit d’un héritier désigné. Et ce, sans avoir à attendre que toute la succession soit réglée.

Comment fonctionne ce transfert prioritaire ?

Ce mécanisme repose sur une demande exprimée de votre vivant. Il ne se déclenche pas automatiquement. Il faut donc exprimer explicitement votre volonté auprès de votre établissement bancaire. Cette démarche vous permet d’indiquer à qui vous souhaitez que le Livret A soit transféré en priorité à votre décès. À lire Sous une trappe oubliée : découverte d’un onduleur solaire artisanal caché depuis avant 1980 dans un grenier

Voici les conditions essentielles à connaître :

Être âgé de 65 ans ou plus

ou plus Être titulaire d’un Livret A actif

Faire une demande écrite à la banque pour activer ce droit

à la banque pour activer ce droit Désigner un bénéficiaire prioritaire pour le transfert

Cette mesure n’accélère pas toute la succession, mais elle simplifie l’accès rapide aux sommes placées sur le Livret A pour la personne concernée. Très utile pour régler des frais urgents ou soutenir financièrement un proche dans les premiers instants.

Pourquoi cette règle reste méconnue du grand public ?

Ce qu’on découvre souvent un peu trop tard, c’est que les banques ne communiquent pas beaucoup sur ce dispositif. Il est pourtant mentionné dans les textes officiels, mais il faut aller le chercher, poser les bonnes questions, voire insister.

Résultat, ce sont souvent des notaires qui évoquent ce droit aux familles, une fois le décès survenu. À ce moment-là, il est impossible d’en profiter si la demande n’a pas été faite avant. D’où l’intérêt de s’y pencher bien en amont. Même s’il n’est pas très agréable d’y penser, cela peut vraiment être un coup de pouce pour vos héritiers.

Un bon réflexe à adopter dès maintenant

Si vous êtes concerné ou que vous avez un parent de plus de 65 ans titulaire d’un Livret A, le mieux est de vérifier ce point dès maintenant auprès de la banque. Un simple rendez-vous peut suffire à faire le nécessaire. C’est rapide, gratuit et ça facilite la suite. À lire Elle remplit sa piscine avec l’eau du cimetière : “je ne savais pas que c’était une borne sacrée”, elle écope d’une amende surprenante

Ce genre de petite option discrète peut faire la différence, surtout dans un moment aussi délicat qu’une succession. Ça vaut le détour, non ?