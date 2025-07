Sous une trappe oubliée : découverte d’un onduleur solaire artisanal caché depuis avant 1980 dans un grenier

Dans une vieille maison en rénovation quelque part en France, une trappe oubliée a révélé une surprise inattendue : un onduleur solaire fait maison, dissimulé et probablement oublié depuis la fin des années 70. Une trouvaille fascinante qui soulève beaucoup de questions, notamment sur les débuts discrets de l’énergie solaire.

Un système solaire bien en avance sur son temps

C’est en rénovant un grenier que les nouveaux habitants sont tombés sur cette trappe étroite, cachée sous une couche de poussière et de vieilles planches. En dessous, bien à l’abri, se trouvait un boîtier métallique relié à toute une série de câbles et de petits modules. D’après les premiers éléments observés, il s’agit d’un onduleur solaire conçu à la main, probablement entre 1975 et 1980. Et ce qui est dingue, c’est sa complexité.

L’appareil ne ressemble en rien aux équipements modernes que l’on installe aujourd’hui sur les toits. Ici, tout est fait de composants recyclés ou détournés : une ancienne boîte de dérivation électrique, des ventilateurs d’ordinateur, quelques résistances soudées à la main, bref, un vrai travail d’orfèvre électronique. Visiblement, l’artisan connaissait son sujet.

À cette époque, le solaire en était encore à ses débuts en France. Les panneaux photovoltaïques n'étaient pas accessibles au grand public, et les systèmes d'onduleurs quasiment inconnus en dehors des milieux universitaires ou très spécialisés. Ce qui rend cette trouvaille encore plus passionnante.

Un bricoleur de génie ou un visionnaire discret ?

Impossible pour le moment de retrouver l’auteur de cette installation. La maison a connu plusieurs propriétaires au fil des décennies, et peu de traces écrites ont été conservées. Pourtant, tout porte à croire que la personne à l’origine de ce montage savait exactement ce qu’elle faisait. Certains composants portent des étiquettes manuscrites, et une petite plaquette mentionne une date : « janvier 1979 ».

Selon un expert en énergies renouvelables contacté par les propriétaires, il est vraisemblable que l’objectif était d’expérimenter l’autonomie énergétique de la maison. L’onduleur servait probablement à convertir le courant continu produit par des panneaux solaires en courant alternatif pour un usage domestique. Ce genre d’approche était extrêmement rare à l’époque, surtout dans un cadre privé.

Ce qu’on sait aussi, c’est que la présence d’un tel dispositif indique qu’il y avait forcément des panneaux photovoltaïques installés sur le toit à un moment donné. Ceux-ci ont sans doute été retirés ou sont tombés en désuétude avec le temps, jusqu’à ce que l’existence de la trappe soit oubliée.

Un beau clin d’œil à l’histoire de l’énergie propre

Ce petit trésor technologique rappelle une chose essentielle : l’innovation ne date pas d’hier. Alors qu’aujourd’hui l’énergie solaire est sur toutes les lèvres, avec des kits prêts à l’emploi vendus en ligne ou en magasin de bricolage, il existait déjà il y a plus de 40 ans des passionnés qui, dans leur coin, tentaient de produire leur propre électricité. C’est bluffant.

Ce genre de découverte met aussi en lumière la créativité de certains bricoleurs français, bien avant que le solaire devienne à la mode. Et elle pousse à se demander combien d'autres trésors de savoir-faire patientent dans nos greniers, sous des planches oubliées.

Pour les passionnés de rénovation ou les amateurs de gear vintage, c’est un coup de cœur. Et pour les curieux de technologie, une piqûre de rappel salutaire : avant d’être grand public, l’innovation a été artisanale, discrète… et souvent méconnue.