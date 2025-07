Une famille verbalisée pour avoir nourri des sangliers en forêt : “on voulait juste faire plaisir aux enfants”

Ils pensaient partager un moment mignon en famille, mais leur pique-nique improvisé en forêt s’est soldé par une amende assez salée. Une famille a récemment été verbalisée pour avoir nourri des sangliers dans les bois. Un simple geste “pour faire plaisir aux enfants” qui n’a pas du tout été vu d’un bon œil par les autorités.

Un pique-nique pas si innocent

Dimanche dernier, dans une forêt proche de Lyon, une famille avec de jeunes enfants a croisé un groupe de sangliers. Pensant vivre une scène de conte de fées, les parents ont autorisé les petits à jeter quelques morceaux de pain et de fruits aux animaux. Les bêtes, attirées par la nourriture, se sont approchées sans agressivité apparente. Pour les enfants, c’était magique.

Mais ce petit moment familial n’a pas échappé aux agents de l’Office national des forêts, présents dans les parages. Quelques minutes plus tard, la famille a été interpellée et informée qu’elle venait de commettre une infraction. Résultat : 135 euros d’amende. La raison ? Le nourrissage de la faune sauvage est strictement interdit.

Ce que dit la loi sur le nourrissage des animaux sauvages

En France, nourrir des animaux sauvages en milieu naturel est interdit pour plusieurs raisons. Le règlement vise d'abord à protéger les animaux eux-mêmes. Quand un sanglier, un renard ou même un chevreuil reçoit régulièrement de la nourriture humaine, il perd peu à peu son instinct de survie. Il devient dépendant, moins méfiant et donc plus vulnérable.

Le deuxième risque, c’est pour les humains. Les sangliers, même s’ils paraissent calmes, peuvent être imprévisibles, surtout s’ils ont pris l’habitude de recevoir de la nourriture. Il suffit qu’un jour ils ne trouvent rien et se sentent frustrés ou menacés pour qu’ils réagissent. Sans parler des dégâts qu’ils peuvent causer en s’approchant trop des habitations. Bref, nourrir la faune, c’est une mauvaise idée, même si l’intention est bonne.

Pourquoi les autorités réagissent aussi fermement ?

Cette famille n’est pas la première sanctionnée pour un geste de ce genre. Et si les agents forestiers n’hésitent plus à distribuer des amendes, c’est parce que le phénomène s’amplifie. Dans certaines zones très fréquentées, les sangliers deviennent de plus en plus familiers et s’approchent maintenant des promeneurs, parfois même en milieu urbain.

Cela entraîne des accidents, des collisions avec des voitures, ou même des intrusions dans les jardins. Tout cela coûte cher aux collectivités locales et représente un vrai casse-tête pour la gestion des espaces naturels.

Des moments en forêt, oui, mais avec les bonnes pratiques

Pour éviter ce genre de mésaventure, mieux vaut se renseigner avant de partir en balade, surtout en famille. Apprendre aux enfants à observer les animaux sans les déranger, c’est déjà créer un lien fort avec la nature. Et si on veut les émerveiller, rien ne vaut la surprise d’un chevreuil aperçu au loin ou le passage discret d’un écureuil dans les arbres.

Voici quelques gestes simples à suivre :

Ne laissez jamais de nourriture ou de déchets dans la nature

de nourriture ou de dans la nature Gardez vos distances avec les animaux, même s’ils semblent calmes

avec les animaux, même s’ils semblent Ne nourrissez jamais d’espèce sauvage, peu importe leur taille

d’espèce sauvage, peu importe Privilégiez les coins où la faune est visible mais protégée, comme certaines réserves naturelles

Ce petit rappel, un peu coûteux pour cette famille, aura peut-être au moins servi à sensibiliser d’autres promeneurs. La nature nous offre des moments précieux, mais elle a aussi ses règles.