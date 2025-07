Un vieux coffret électrique caché révélait des schémas codés : “l’électricité y était acheminée clandestinement” selon les enquêteurs

Un coffret poussiéreux, oublié dans un renfoncement d’immeuble, a récemment attiré l’attention des techniciens lors d’une intervention de routine. À l’intérieur, non seulement des branchements suspects, mais aussi des notes codées et des schémas tracés à la main. D’après les enquêteurs, cet étrange dispositif servait à détourner l’électricité en toute discrétion.

Découverte lors d’un simple contrôle de sécurité

C’est dans un vieil immeuble résidentiel du centre-ville que tout a commencé. Début juin, des agents d’Enedis, venus procéder à un relevé de compteur, remarquent des variations anormales sur le réseau. L’un d’eux repère alors un coffret vétuste, dissimulé derrière une gaine technique, normalement destiné à être hors d’usage.

En l’ouvrant, surprise : le boîtier est toujours actif, même si son apparence suggère le contraire. À l’intérieur, des raccords bricolés, des câbles d’alimentation détournés et, plus étonnant encore, un carnet aux allures anodines mais rempli de dessins électriques et de symboles.

Un système ingénieux mais illégal

Rapidement alertée, la brigade spécialisée en fraudes de l'énergie confirme un dispositif clandestin. Selon les premières analyses, de l'électricité était discrètement acheminée depuis le réseau principal vers certains appartements modifiés. Aucun des compteurs officiels n'enregistrait cette consommation parallèle.

Les schémas retrouvés dans le coffret se révèlent être des plans précis de dérivation, annotés de codes et d’indices pour opérer en toute discrétion. Un véritable mode d’emploi destiné à détourner l’énergie sans éveiller les soupçons. Certains branchements remontaient à plusieurs années. C’est assez fou de se dire que personne ne s’en était aperçu jusque-là.

Une enquête encore en cours

Pour les enquêteurs, le but semble clair : permettre à plusieurs logements de bénéficier d’électricité sans la payer, en utilisant un système parallèle camouflé. Reste à savoir qui a mis tout cela en place, quand, et surtout jusqu’où le réseau s’étendait.

Le syndicat de copropriété a été entendu, tout comme quelques anciens locataires. Aucune inculpation pour le moment, mais les investigations continuent. La triche à l’énergie est un sujet pris très au sérieux, notamment avec la hausse des prix de l’électricité et la pression sur les ressources.

Un phénomène loin d’être isolé

Ce genre de découverte peut surprendre, mais les professionnels du secteur confirment qu’il ne s’agit pas d’un cas unique. En France, plusieurs centaines de détournements de ce type sont constatés chaque année. Ils impliquent parfois des hackers, des techniciens complices ou simplement des habitants débrouillards cherchant à contourner le système.

Voici quelques astuces qu'utilisent souvent les fraudeurs, selon les spécialistes :

Raccordements discrets derrière les cloisons ou dans des placards techniques

derrière les cloisons ou dans des Câblage directement relié aux lignes publiques, sans passer par un compteur privé

aux lignes publiques, sans passer par un Détournement de l’électricité depuis les communs d’immeubles

depuis les Installation de disjoncteurs secondaires cachés

secondaires Utilisation de schémas codés pour ne pas éveiller les suspicions lors des visites

Ce genre de pratiques peut sembler ingénieux, mais les risques sont bien réels, tant sur le plan légal que sécuritaire. Un branchement non conforme peut provoquer des incendies, des courts-circuits ou des électrocutions.

Vers une meilleure surveillance du réseau

Pour éviter de telles infractions, Enedis renforce ses dispositifs de détection chaque année. Grâce à des compteurs communicants et à une surveillance fine des anomalies, les fraudes deviennent plus difficiles à masquer. Et avec l’essor des objets connectés, certaines installations suspectes peuvent même être repérées à distance.

Le coffret clandestin mis au jour dans cet immeuble rappelle que si l’électricité se veut invisible et fluide, son détournement laisse toujours un indice, à condition de le remarquer. Dans ce cas, c’est la curiosité d’un technicien qui a tout déclenché. Et ça, c’est plutôt rassurant.