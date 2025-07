Un ado crée un générateur d’énergie avec des feuilles mortes : “ça marche, on l’a testé dans le garage avec de la glaise”

Un adolescent français a mis au point un dispositif qui transforme des feuilles mortes en électricité. Testé dans le garage familial avec de la glaise, ce générateur artisanal pourrait bien représenter une petite révolution. Entre esprit bricoleur et intuition de génie, ce projet attire déjà l’attention par sa simplicité et son potentiel.

Un projet né de l’automne et d’un brin de curiosité

À l’origine de cette trouvaille, il y a Jules, 16 ans, passionné de nature et de sciences. Un après-midi d’automne, alors qu’il ramassait des feuilles mortes dans le jardin familial, une idée lui vient : « Et si on pouvait en faire quelque chose d’utile ? » Il se met alors à expérimenter avec ce qu’il trouve sous la main, notamment de la glaise du terrain derrière chez lui.

Il ne s’agissait pas d’un projet scolaire ou d’un défi familial, mais bien d’un élan personnel. Petit à petit, en bricolant entre deux devoirs et avec le soutien discret de ses parents, il construit un prototype fonctionnel dans le garage. Le résultat : un générateur rudimentaire qui produit de l’électricité grâce à la décomposition chimique des feuilles en contact avec la glaise humide.

Une combinaison surprenante mais efficace

Le principe est aussi simple qu’astucieux : les feuilles mortes se décomposent en libérant certains composés chimiques. En les combinant à de la glaise — riche en minéraux conducteurs — et à quelques électrodes artisanales, Jules parvient à créer une petite réaction électrochimique. Il explique : « C’est pas puissant, mais ça suffit à allumer une LED ou charger un téléphone pendant quelques minutes. On a même réussi à faire tourner un petit moteur de jouet. » À lire Une école abandonnée clignote la nuit : “elle n’est plus alimentée depuis 2004” assure le maire, les habitants cherchent une explication

Le dispositif ne produit pas de grandes quantités d’énergie, mais il fonctionne. Son autonomie est limitée pour le moment, mais la promesse est là. Ce qui séduit, au-delà de la performance technologique, c’est l’esprit débrouillard et accessible de l’invention. Pas besoin de matières rares ni d’équipements coûteux. Juste des éléments naturels et un peu de créativité.

Un engouement qui dépasse le cercle familial

Depuis qu’il a partagé son projet dans une vidéo sur les réseaux, Jules reçoit des messages de curieux et même d’ingénieurs. Certains saluent son ingéniosité, d’autres lui proposent des pistes pour améliorer le rendement de son générateur. Le prototype fait déjà des émules dans plusieurs collèges qui souhaitent le reproduire en atelier de découverte scientifique.

Voici ce que contient concrètement son prototype :

Une boîte en plastique recyclé

en plastique recyclé Un mélange de glaise naturelle et de feuilles mortes broyées

naturelle et de feuilles mortes broyées Quelques feuilles en cuivre et zinc, découpées dans des objets de récupération

et zinc, découpées dans des objets de récupération Des câbles basiques reliés à une diode ou une batterie rechargeable

Jules, de son côté, ne se prend pas la tête. Il reste humble et espère surtout motiver d’autres jeunes à tester des choses par eux-mêmes. « Même si ça reste artisanal, j’ai adoré chercher, rater, recommencer. C’est comme ça qu’on apprend, je pense. Et si ça peut servir dans des endroits sans accès régulier à l’électricité, c’est encore mieux. »

Un projet qui sent bon la résilience et l’inventivité

Ce générateur à feuilles mortes n’est pas une solution miracle à la crise énergétique, mais c’est une belle démonstration de ce qu’on peut imaginer avec de l’envie et quelques matériaux du quotidien. Dans un monde où la tech semble parfois inaccessible, ce genre d’initiative renouvelle la foi en l’intelligence pratique et locale. À lire Un vieux coffret électrique caché révélait des schémas codés : “l’électricité y était acheminée clandestinement” selon les enquêteurs

Alors non, Jules n’a pas inventé une centrale électrique dans son garage. Mais il nous rappelle que l’énergie et l’innovation peuvent venir de là où on ne les attend pas. Et parfois, ça commence juste par une balade dans le jardin.