Une invasion de punaises de lit due à un gecko acheté au marché : « elles ont envahi tout le camping-car en deux jours »

Quand Élodie et Vincent ont acheté un petit gecko pour amuser leurs enfants pendant les vacances, ils étaient loin d’imaginer le chaos qui allait suivre. En moins de deux jours, leur camping-car a été complètement envahi par des punaises de lit. Retour sur un été qui a viré au cauchemar à cause d’un simple lézard.

Un souvenir de vacances qui tourne mal

Élodie, 34 ans, et Vincent, 36 ans, avaient pour projet un road trip de trois semaines dans le Sud de la France avec leurs deux enfants. Pendant une halte sur un petit marché local près d’Arles, ils craquent pour un gecko vivant, vendu dans une boîte de transport sommaire. Les enfants sont ravis, le couple pense faire une bonne action en évitant l’achat d’objets en plastique.

Mais à peine deux jours plus tard, l’ambiance change radicalement. Les démangeaisons commencent, les enfants se plaignent de petits boutons rouges, et Élodie se réveille en pleine nuit avec des traces suspectes sur les bras. “Au début, on a cru à des moustiques ou des puces” confie-t-elle. La réalité sera bien pire.

Une invasion express et incontrôlable

Très vite, ils découvrent des dizaines de punaises de lit tapies derrière les matelas et dans les recoins du camping-car. “C’était hallucinant, en moins de 48 heures elles étaient partout” raconte Vincent, encore marqué par l’expérience. Les insectes se multiplient rapidement et semblent venir du container du gecko, mal nettoyé selon leurs hypothèses. À lire Un voisin poursuivi pour maltraitance après avoir arrosé un chat : “les images de surveillance sont accablantes”

Ils apprennent alors que ces petites bêtes peuvent survivre longtemps sans nourriture et même se cacher dans la moindre couture de tissu. Le gecko, innocent dans l’histoire, avait potentiellement voyagé avec quelques passagers clandestins dans sa boîte. Et cela a suffi à transformer leur lieu de vie itinérant en cauchemar ambulant.

Une désinfection qui change les plans

Le couple n’a pas d’autre choix que d’annuler le reste du voyage et de se rendre en urgence dans une aire de lavage spécialisée près de Montpellier. Ils doivent faire appel à une société de désinsectisation pour un traitement complet de l’intérieur du véhicule. Tout, des coussins aux vêtements, passe au nettoyage à haute température.

Une semaine plus tard, ils récupèrent leur camping-car, mais le mal est fait. Les enfants, traumatisés, refusent de remonter à bord. “On a dû louer un gîte pour finir notre séjour” explique Élodie. “Heureusement qu’on a été rapides à réagir, sinon on aurait ramené tout ça à la maison.”

Comment éviter ce genre de mésaventure

Même si l’histoire peut surprendre, elle n’est pas isolée : les punaises de lit sont devenues un vrai fléau ces dernières années en France. Et elles ne viennent pas toujours des hôtels. Un simple objet contaminé, un sac à dos posé au mauvais endroit ou, ici, un animal acheté à la va-vite, peut suffire à déclencher une infestation.

Quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises en voyage : À lire Un ado crée un générateur d’énergie avec des feuilles mortes : “ça marche, on l’a testé dans le garage avec de la glaise”

Éviter les achats d’animaux vivants si les conditions sanitaires sont douteuses

Vérifier régulièrement les matelas, coutures et recoins du véhicule ou du logement

Isoler les bagages rigides en hauteur et laver les vêtements à haute température en fin de séjour

Aérer régulièrement le camping-car ou le logement pour repérer d’éventuels nids

Cette histoire rappelle que même avec les meilleures intentions, un simple achat peut avoir des conséquences inattendues. Et qu’en vacances, mieux vaut parfois se contenter d’un souvenir local solide, plutôt que vivant.