Ce terrain de pétanque éclaire un banc caché grâce aux pas des joueurs « on ne savait pas qu’on marchait sur des capteurs »

Ce terrain de pétanque pas comme les autres fait parler de lui. Situé à Dole, dans le Jura, il réagit aux mouvements des joueurs en s’illuminant. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Mais en approchant ce terrain interactif, les curieux découvrent un détail inattendu : un banc discret qui s’éclaire, comme par surprise, grâce aux pas des boulistes.

Un terrain qui s’anime avec vos pas

Quand on s’avance sur ce terrain de pétanque en apparence classique, on ne s’attend pas à ce qu’il réagisse de la sorte. Pourtant, le sol contient des capteurs installés à même le revêtement. À chaque pas, une lumière s’allume autour des joueurs. L’effet est discret, presque poétique. Et le plus surprenant, c’est que personne ne sait vraiment qu’il y a de la technologie sous leurs pieds.

« On ne savait pas qu’on marchait sur des capteurs », racontent des passants interrogés par le média local France 3. Et pour cause, l’installation est parfaitement intégrée au décor, sans panneau explicatif ni gadgets apparents. Résultat : une expérience un peu magique, qui surprend et amuse ceux qui viennent simplement jouer ou se promener.

Un banc camouflé… mais bien éclairé

Ce système lumineux ne sert pas qu'à faire joli. En fait, il révèle aussi un petit banc en bois installé le long du terrain. À la tombée du jour, quand les pas des promeneurs activent le système, ce banc ordinaire se retrouve éclairé comme s'il attendait qu'on vienne s'y asseoir.

Ce détail architectural, discret et futé, donne à l’espace une nouvelle dimension. Il ne s’agit pas juste d’un mobilier urbain fonctionnel, mais d’un élément qui se laisse découvrir, presque secrètement. Tout est pensé pour créer un effet de surprise douce, comme une récompense pour les yeux.

Une création locale et innovante

Ce terrain lumineux ne sort pas de nulle part. Il est le fruit du travail de NODesign, un collectif de designers collaborant avec la Ville de Dole. Leur but ? Concevoir des espaces publics interactifs, sensibles et sobres. Bien loin des écrans omniprésents, cette installation mise plutôt sur la subtilité et l’expérience physique.

Le concept repose sur ces fameuses dalles dynamiques qui captent la pression des pas pour produire une énergie douce. Cette énergie n’est pas stockée, elle sert uniquement à générer de petits signaux lumineux. Donc pas de consommation électrique superflue, et aucun impact visuel si personne ne marche dessus. C’est propre, malin, et presque invisible.

Une nouvelle manière de penser l’espace urbain

Ce terrain de pétanque interactif n’est peut-être qu’un début. On sent ici une vraie volonté de repenser la ville : rendre ses lieux plus vivants, plus sensibles aux mouvements des habitants. En s’éloignant des dispositifs bruyants ou intrusifs, on revient à l’essentiel : le lien entre le corps, le sol, et l’environnement.

Et ce genre d'initiatives, même si elles semblent anecdotes, marquent une petite révolution tranquille dans le mobilier urbain. On imagine déjà d'autres bancs, trottoirs ou places publiques qui pourraient réagir à notre passage, sans rien imposer, juste en s'adaptant doucement à notre rythme. Un vrai coup de cœur pour cette idée toute simple, mais pleine de poésie.