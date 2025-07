Une montre des années 1940 retrouvée : son capteur solaire miniature intrigue les experts horlogers

C’est une trouvaille qui fascine autant qu’elle intrigue : une montre fabriquée dans les années 1940 a été récemment redécouverte… avec un capteur solaire miniature intégré. Cette découverte, presque improbable à l’échelle technologique de l’époque, interroge autant les experts que les passionnés. Retour sur une énigme d’horlogerie qui défie les certitudes.

Un drôle de boîtier pour une montre d’époque

C’est dans le tiroir d’un horloger amateur que cette montre ancienne a refait surface. À première vue, elle ressemble à un modèle classique de la Seconde Guerre mondiale : boîtier rond assez sobre, cadran patiné, chiffres bien lisibles, typique du style utilitaire de l’époque. Mais en regardant de plus près, un petit détail change tout : sous la glace, on distingue un minuscule disque sombre, semblable à un capteur solaire.

Ce qui a vraiment surpris les experts, c’est l’absence de tout système mécanique d’alimentation visible à l’arrière. Pas de remontage manuel, aucun mécanisme apparent pour alimenter la montre. En démontant l’intérieur, les horlogers ont trouvé un agencement de composants exactement là où, selon eux, il ne devrait pas y en avoir à cette époque. Et ce petit disque noir se révèle bel et bien être une cellule photovoltaïque, capable de recharger une microbatterie stockée dans le boîtier.

Une technologie bien trop en avance pour l’époque

L'horlogerie solaire a été officiellement lancée dans les années 1970, avec notamment la célèbre "Synchronar" aux États-Unis, puis plus tard les modèles japonais chez Seiko ou Citizen. Alors comment expliquer qu'un modèle semblable ait pu exister près de 30 ans plus tôt ?

Certains experts y voient un prototype militaire, peut-être conçu en toute discrétion pendant la guerre. D’autres penchent pour une expérimentation d’un inventeur oublié, restée sans suite à cause de contraintes techniques trop avancées pour leur temps. Et il y a aussi la possibilité — encore très discutée — d’un “retrofit”, c’est-à-dire qu’un amateur aurait modifié la montre des années plus tard pour y inclure une mini cellule solaire moderne, sans que cela ne soit visible de l’extérieur. Une sorte de customisation visionnaire.

Les rares documents techniques disponibles montrent toutefois que les premiers travaux sur les cellules photovoltaïques datent bien des années 1940, dans le monde scientifique. Et même si leur rendement à l’époque était très faible, l’idée de récupérer de l’énergie solaire n’était pas si folle. Alors… et si quelqu’un l’avait vraiment mise en pratique avant l’heure ?

Petits indices et grandes questions

L’analyse des matériaux a permis de dater certains composants avec une relative précision. Le boîtier et le cadran seraient authentiques des années 1940, tout comme la typographie utilisée. Mais le plus surprenant reste la mini batterie interne, bien différente des standards modernes, mais néanmoins capable de stocker de l’énergie.

Quelques éléments qui intriguent particulièrement les experts :

La cellule solaire semble encapsulée dans un matériau vieux de plusieurs décennies, ce qui rend la modification récente moins probable.

à l’intérieur, comme si la montre avait été bien conservée ou pensée pour durer. L’aiguille se remet en route une fois la montre exposée à la lumière directe pendant quelques minutes.

Le mystère reste entier, mais cette montre pourrait bien être l'un des rares exemples d'un objet en avance sur son temps. Que ce soit le fruit d'une expérimentation confidentielle ou d'un génie discret, cette redécouverte bouscule une partie de l'histoire de l'horlogerie. Et franchement, pour les amoureux de technologie et de belles histoires, c'est un vrai coup de cœur.