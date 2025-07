Un camping interdit aux chiens après plusieurs morsures : “la direction a dit ‘trop c’est trop’”

Fini les vacances au grand air avec Médor pour certains campeurs. Dans un établissement touristique de l’Aisne, la direction a décidé d’interdire purement et simplement l’accès aux chiens. Une mesure forte, déclenchée après plusieurs incidents de morsures entre touristes à quatre pattes et vacanciers hébétés.

Une décision rare mais assumée

C’est à Berny-Rivière, dans le département de l’Aisne, que le couperet est tombé. Le camping La Croix du Vieux Pont, très prisé pour ses structures familiales et son cadre verdoyant, a annoncé qu’il n’accepterait plus les chiens à partir de 2025. La direction a jugé la situation devenue ingérable, notamment après “plusieurs cas de morsures” sur le site.

Selon le gérant, interrogé par le journal L’Union, le trop-plein a été atteint après une série d’incidents jugés inquiétants. « On adore les chiens, mais là, la situation n’était plus viable », confesse-t-il. Entre les chocs émotionnels pour les enfants blessés ou menacés, et les conflits récurrents entre propriétaires malavisés, l’ambiance bon enfant prenait un sérieux coup.

Les morsures en hausse, la coupe est pleine

En quelques mois, plusieurs personnes ont été mordues ou bousculées par des chiens non surveillés, parfois de grande taille. Les incidents n’étaient pas tous graves, mais la répétition de ces scènes a terni l’image du camping. Les équipes d’animation et les maîtres-nageurs affirmaient également se sentir en insécurité par moments. À lire Une ancienne fontaine éclaire en secret un monument : “personne ne comprend encore comment la lampe fonctionne aujourd’hui”

Le camping avait dans un premier temps mis en place des rappels au règlement, puis des sanctions en cas de non-respect. La muselière obligatoire pour certaines races, le port de laisse stricte, rien n’y faisait. D’après les responsables, les règles étaient souvent ignorées, surtout en période d’affluence.

“On a essayé mais trop c’est trop”, résume sobrement la direction, qui dit privilégier le bien-être de ses vacanciers, en particulier les familles avec enfants. Elle insiste : ce n’est pas contre les animaux mais contre une minorité de comportements à risque qu’elle agit.

Les vacanciers partagés

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a immédiatement déclenché le débat. Si certains saluent une mesure de bon sens, d’autres dénoncent une décision radicale qui pénalise tous les propriétaires de chiens, y compris les plus responsables.

Côté commentaires, on retrouve deux camps :

Ceux qui trouvent la décision “ logique ” compte tenu des incidents.

” compte tenu des incidents. Et ceux qui y voient une injustice, surtout pour les petits chiens ou les animaux bien dressés.

Plusieurs internautes ont proposé des alternatives, comme la création d’un espace dédié aux animaux ou un système de contrôle renforcé. Mais pour l’instant, la direction reste ferme : “On préfère être clairs que de jouer au gendarme tout l’été.” À lire Camping en forêt : les toiles de tente de plus de 3 m² désormais interdites par arrêté municipal

Bonne nouvelle pour les amateurs de calme… moins pour les vacanciers qui voyageaient chaque année avec leur chien fidèle. Pour ceux-là, il faudra chercher un nouveau coin tranquille accueillant pour les toutous. Pas simple, surtout quand on sait que certains campings suivent déjà l’exemple de La Croix du Vieux Pont. Une tendance à surveiller cet été.